La Junta se reúne con la Flampa de San Fernando (Cádiz) para exponer criterios del mapa escolar del 2018/2019

Publicado 15/02/2018 23:16:26 CET

CÁDIZ, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de Educación, Remedios Palma, se ha reunido en la mañana de este jueves con la dirección de la Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Flampa) de San Fernando (Cádiz) para exponer los criterios seguidos por la Administración educativa para planificar el mapa escolar de la localidad para el curso 2018/19.

De esta manera, y como ya se ha explicado en otras ocasiones, el número de unidades y de plazas escolares están determinados por la cifra de nacimientos del año 2015 y por el reparto equitativo de las mismas entre los centros públicos, informa la Junta en una nota.

Así pues, para un total de 848 nacimientos registrados en San Fernando en 2015 --fecha de nacimiento de los niños que se escolarizan por primera vez para el próximo curso-- se han ofertado 1.000 plazas, por lo que la oferta inicial es "claramente superior" a la demanda prevista. "Esto asegura que la práctica totalidad de las escolares isleños ingresen en los centros solicitados como prioritarios por sus familias", precisa el Gobierno andaluz.

No obstante, la delegada territorial ha dejado claro ante las representantes de la Flampa San Fernando que el mapa escolar no estará definido hasta que se analice el número de solicitudes registradas en cada centro educativo y que en función de ese criterio se determinará el reparto de plazas. "Siempre hemos dicho que el planteamiento de salida en los procesos de escolarización no es definitivo y que puede haber condicionantes que lo modifiquen, como la demanda de las familias", afirma Palma.

Cabe recordar que el número de plazas ofertadas para el próximo curso en San Fernando es el mismo del presente, es decir, un millar. El único cambio presentando ha estado en la movilidad de las unidades, aplicando el principio de solidaridad entre centros públicos de la ciudad.