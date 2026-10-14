La Junta señala que seis de los 13 módulos de aulas prefabricadas que prevé retirar en Almería ya están sin alumnos

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, en la comisión parlamentaria del 14 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado este miércoles de que seis de los 13 módulos prefabricados que prevé retirar en cinco centros educativos de la provincia de Almería ya se encuentran sin alumnado, en el marco de las obras que permitirán eliminar un total de 26 aulas de este tipo.

Estas actuaciones forman parte de los 54 proyectos que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) tiene actualmente en ejecución o tramitación en la provincia, con una inversión de 34,4 millones de euros.

Así lo ha anunciado la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, durante una sesión de la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía, en respuesta a una pregunta del diputado autonómico de Vox Juan José Bosquet sobre las actuaciones previstas para reducir y eliminar las aulas prefabricadas en los centros docentes almerienses.

Castillo ha explicado que, una vez finalizadas las obras previstas, la provincia contará con 19 módulos prefabricados destinados a clases menos que en 2019. En este sentido, ha defendido que será "la primera vez que un Gobierno elimine más aulas de este tipo que las instaladas por necesidad".

La consejera ha señalado que estas instalaciones se utilizan para atender las necesidades de escolarización mientras se ejecutan las infraestructuras definitivas. "Las ponemos mientras hacemos la obra, no para que se queden para siempre", ha afirmado, tras recordar que se han retirado módulos que permanecían en los centros educativos desde el año 2000.

Entre las actuaciones realizadas, ha destacado el nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) Pilar Quirosa, en la zona de Las Salinas de Roquetas de Mar, que ya se encuentra en funcionamiento tras una inversión de 9,4 millones de euros y donde, según ha apuntado, se han retirado seis módulos prefabricados.

Asimismo, ha indicado que la construcción del nuevo IES de Las Marinas, también en Roquetas de Mar, con una inversión superior a nueve millones de euros, permitirá eliminar otros tres módulos.

En El Ejido, Castillo se ha referido a la ampliación del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Andalucía de Santa María del Águila, que posibilitará la retirada de dos módulos, así como a la construcción de un nuevo instituto en la zona de Almerimar-Matagorda, que permitirá eliminar instalaciones prefabricadas de otros centros educativos del municipio.

También ha mencionado las obras del Colegio Público Rural (CPR) San Miguel, en Pulpí, con una inversión de tres millones de euros, que permitirán retirar un módulo prefabricado de dos aulas, y la ampliación del CEIP Nueva Andalucía, en La Curva de Adra, con un presupuesto superior a 3,5 millones de euros.

La titular andaluza de Educación ha destacado, además, que desde 2019 se han finalizado 402 obras en centros de la provincia de Almería, con una inversión total de 94,3 millones de euros.

DOS AULAS PREFABRICADAS DESDE HACE MÁS DE CINCO AÑOS EN NÍJAR

Por su parte, el diputado de Vox Juan José Bosquet ha valorado el esfuerzo de la Consejería para reducir las aulas prefabricadas en Almería, aunque ha defendido que estas instalaciones deben ser una "respuesta provisional a una necesidad puntual de escolarización" y ha advertido de que no deben convertirse en una "solución permanente".

Como ejemplo, ha expuesto la situación del CPR Historiador Padre Tapia, en Níjar, que atiende a más de 250 alumnos y mantiene dos aulas prefabricadas desde hace más de cinco años.

Bosquet ha señalado que algunos estudiantes reciben clase en dependencias de dimensiones "muy reducidas" y que el centro ha tenido que aprovechar otros espacios, como "habitaciones o pasillos para atender las necesidades de los alumnos".

Asimismo, ha recordado que este colegio llegó a superar los 330 alumnos entre sus sedes de El Viso y Barranquete, una situación que ha relacionado con el crecimiento de población registrado en determinados municipios de la provincia, especialmente aquellos con mayor actividad económica y agrícola.

El parlamentario ha reconocido que los módulos prefabricados pueden ser necesarios para "dar una respuesta rápida ante los incrementos de escolarización", pero ha defendido la necesidad de avanzar hacia su sustitución por "espacios educativos permanentes cuando las circunstancias lo permitan".