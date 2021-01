Trece centros educativos de varias localidades de Granada tienen daños menores por los terremotos, ninguno estructural

GRANADA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 centros educativos de cuatro localidades de Granada afectadas por los terremotos de las últimas horas tienen daños menores, pero ninguno estructural o que afecte a la seguridad de la comunidad educativa, y de hecho todos ellos, salvo en Santa Fe, están desarrollando la actividad docente "con normalidad, según ha informado la Junta de Andalucía.

El Ayuntamiento de Santa Fe ha decidido, de acuerdo a sus competencias urbanísticas, la suspensión de las clases presenciales hasta que puedan llevarse a cabo las tareas de inspección técnica. La idea es que el jueves, una vez se haya realizado la inspección y si no hubiera daños estructurales, se reanuden las clases, según se ha puesto de manifiesto en la reunión que han mantenido este miércoles la delegada de Educación de la Junta en Granada, Ana Berrocal y el alcalde de la localidad, Manuel Alberto Gil, para analizar el asunto.

La Junta informa de que hasta el momento no se han detectado daños estructurales en ningún centro educativo de las localidades más afectadas por los movimientos sísmicos. Un total de 13 centros de cuatro localidades se han visto afectados por una serie de daños menores que no afectan a la seguridad del alumnado, profesorado o personal no docente.

Los equipos directivos de los distintos centros están en contacto permanente con el Servicio de Inspección Educativa, informando de las posibles incidencias que se abordan de forma individual.

La Delegación de Educación ha recomendado a los centros educativos que pongan en práctica los 'simulacros de evacuación' que tienen elaborados en sus respectivos 'Planes de autoprotección' y que de manera periódica tienen la obligación de realizar bajo la coordinación de la persona responsable de Prevención de Riesgos Laborales.

La delegada ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa y ha reparado en la "situación de normalidad" que actualmente se desarrolla en los centros educativos más afectados por la actividad sísmica registrada en muestra provincia desde el pasado sábado, en los que "no se han detectado en ningún caso daños estructurales que puedan afectar al desarrollo de la actividad lectiva presencial en los centros".