Cepyme considera la morosidad como "el auténtico problema de España" sobre financiación en las empresas

Publicado 22/02/2018 13:06:45 CET

TOMARES (SEVILLA), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ha advertido este jueves de que "el auténtico problema de España" en relación a la financiación en las empresas es "la morosidad", donde, además, "el más grande abusa del chico".

Así lo ha señalado en su intervención en el desayuno coloquio del Club de Directivos Andalucía, con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. Según ha destacado, se trata de "un mal endémico del país" y es que, a su juicio, "aquí no se paga y no pasa absolutamente nada".

Garamendi ha señalado una serie de problemas con que cuentan las empresas en la actualidad, donde se incluye la morosidad. Otros escollos son los costes laborales, con un 30 por ciento de cotizaciones a la Seguridad Social más que en Europa; los costes energéticos, que "no son por generación, ni transporte ni comercialización, sino por costes políticos"; la financiación, donde "hemos aprendido a desapalancarnos, poner más capital, tener socios y otras fórmulas de financiación; las trabas administrativas y la fiscalidad, con impuestos como el de patrimonio y transmisiones, que son "demagógicos".

Tras señalar que España se está recuperando de la crisis con medidas "valientes" como la reforma laboral o la financiera, y el papel de las empresas y la internacionalización, ha llamado la atención sobre lo "tremendamente endeudado" que está el país.

Por último, ha destacado el papel de las organizaciones empresariales en España, defendiendo los intereses de las empresas, así como la libertad de empresa, el derecho a la propiedad y la igualdad de oportunidades.

BRECHA SALARIAL

El presidente de Cepyme se ha mostrado en desacuerdo con respecto a la afirmación de que los salarios no suben mientras la economía española sí crece y ha indicado que "depende de los sectores".

Preguntado sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, Garamendi, que prefiere hablar de desigualdad salarial, ha detallado que "hace 15 años, solo trabajaba el diez por ciento de las mujeres y ahora es el 50 por ciento" y la diferencia de antigüedad con los hombres crea diferencias salariales.

También ha señalado que hay sectores como la industria o la seguridad, en los que trabajan más hombres y cuentan con complementos salariales importantes como el de nocturnidad. De igual manera, ha apuntado que el 99 por ciento de la reducción de jornada se la cogen las mujeres, así como los permisos para cuidar a los mayores o los contratos a tiempo parcial. De igual manera, el presidente de Cepyme ha indicado que, en el caso de los jóvenes, no conoce desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

PENSIONES

Preguntado sobre la situación de las pensiones, ha señalado que por efecto de la crisis las pensiones son más bajas y ha llamado a arreglarlo "generando empleo de calidad", en empresas que sean competitivas. Asimismo, ha pedido que no se castigue fiscalmente el ahorro.

Por último, cuestionado sobre su posible paso a la presidencia de la CEOE en las elecciones de este año, Garamendi ha señalado que "entre todos conformarán un buen equipo" y ha apuntado que su llegada a la presidencia de la CEOE no se basa en que él quiera, sino "en que quieran los demás". "Los demás quieren y yo no he contestado", ha cerrado.