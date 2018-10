Expertos ven en los desafíos medioambientales oportunidades empresariales

Publicado 04/10/2018 15:23:32 CET

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Cajasol y la Asociación de Empresarios del Sur de España, Cesur, han celebrado este jueves la jornada 'El impacto del medio ambiente en la empresa y en la ciudad', en la que el Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Daniel Calleja, ha expuesto algunas de las 54 medidas recogidas en el Plan de Economía Circular haciendo especial hincapié en que "los desafíos medioambientales son también oportunidades empresariales".

El encuentro, que ha sido inaugurado por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente de Grupo Insur y del Círculo de Empresarios del Sur de España, Ricardo Pumar, ha contado con la presencia de personalidades en el sector medioambiental como el director de Desarrollo Sostenible e Innovación de Hidralia, Gustavo Calero, el director de Cambio Climático de Iberdrola, Gonzalo Sáenz de Miera; la directora de zona centro-sir de Nedgia, Grupo Naturgy, y Rafael Ripoll Navarro, Of Counsel in European Union Law at Andersen Tax & Legal.

La economía circular también ha protagonizado la mesa redonda sobre este paso de una economía lineal donde se extrae el recurso natural, se transforma, se usa y se deshecha, a un modelo más sostenible e, incluso, rentable para las empresas energéticas donde el recurso recupera una nueva vida con multitud de usos.

En este foro se ha presentado también el proyecto de la Biofactoría Sur de Granada, que gestiona Emasagra, participada por Hidralia. Actualmente, esta instalación no sólo está a punto de alcanzar el cien por cien de la energía que necesita sino que también es capaz de alimentar su flota de vehículos. El 99 por ciento de los residuos se valoriza y el cien por cien del agua tratada se emplea en riego agrícola.