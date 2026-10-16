Fundación Cajasol apoya el octavo 'Festival Flamenco Valle Gitano' que impulsa la hermandad sevillana de la Madrugada

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el hermano mayor de Los Gitanos, Emilio Jiménez, firman el convenio de colaboración en la Casa Hermandad. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y la Hermandad Sacramental de Los Gitanos han formalizado un convenio de colaboración para apoyar la celebración del octavo Festival Flamenco Valle Gitano, que tendrá lugar este sábado, 17 de octubre, en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, con un cartel encabezado por Esperanza Fernández, Aurora Vargas, Tomasa Guerrero 'La Macanita' y Pastora Galván, "cuatro grandes referentes" de este género que protagonizarán una "velada única" en beneficio de la Acción Social de la Hermandad de Los Gitanos.

El acuerdo, suscrito por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el hermano mayor de la Hermandad de Los Gitanos, Emilio Jiménez, "refleja la voluntad compartida de ambas instituciones de desarrollar proyectos conjuntos que contribuyan al fortalecimiento de la actividad cultural, la preservación de las tradiciones y la puesta en valor de uno de los principales patrimonios artísticos de Andalucía", como destaca la fundación en un comunicado.

La colaboración entre Fundación Cajasol y la Hermandad de Los Gitanos nace del convencimiento de que existen importantes ámbitos de actuación en los que confluyen los objetivos de ambas entidades. En este sentido, el convenio supone un "nuevo paso" en la promoción de iniciativas que fomentan la cultura, favorecen la participación ciudadana y contribuyen a mantener vivas las señas de identidad que forman parte de la historia y la esencia de Sevilla.

El 'Festival Flamenco Valle Gitano' se enmarca en el compromiso de la Hermandad de Los Gitanos con la difusión del flamenco y con la conservación de un legado cultural "estrechamente vinculado a la comunidad gitana y a la propia ciudad". A través de esta iniciativa, el festival se convierte en un "espacio de encuentro para artistas, aficionados y público en general", contribuyendo a "acercar el flamenco a nuevas generaciones y a reforzar su papel como expresión artística universal".

Para la Fundación Cajasol, esta colaboración se suma a la amplia programación cultural que desarrolla a lo largo del año en apoyo de las artes, las tradiciones populares y el patrimonio andaluz. La entidad mantiene así una "firme apuesta" por aquellas iniciativas que generan "impacto cultural y social, favorecen el acceso de la ciudadanía a la cultura y contribuyen a proyectar la riqueza de Andalucía dentro y fuera de nuestra comunidad".

Con la firma de este convenio, Fundación Cajasol y la Hermandad de Los Gitanos reafirman su compromiso con la promoción del flamenco como una de las manifestaciones culturales más representativas de Andalucía y con el impulso de proyectos que contribuyen a preservar y difundir un legado que forma parte esencial de nuestra identidad colectiva.