Fundación Cajasol colabora con una campaña de donación de sangre el 17 y 18 de agosto en Cádiz

Cartel de la campaña de donación de sangre en la Fundación Cajasol de Cádiz. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol va a acoger en su sede en Cádiz capital una nueva campaña de donación de sangre, que tendrá lugar los próximos 17 y 18 de agosto, en horario de 17,30 horas a 21,30 horas.

Como agradecimiento a todas las personas que participen en la campaña, la Fundación Cajasol entregará una tote bag conmemorativa hasta agotar existencias, tal y como ha informado la entidad.

Bajo el lema 'Transmite vida', la campaña invita a la ciudadanía gaditana a participar en este gesto altruista que contribuye a garantizar las reservas de sangre necesarias para la atención sanitaria y la realización de intervenciones médicas en los hospitales de la provincia.

La acción se desarrolla en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, a través del Centro de Transfusión, Tejidos y Células, y forma parte de las iniciativas que la Fundación Cajasol impulsa para favorecer la participación social y promover valores como la solidaridad, el compromiso colectivo y la ayuda a quienes más lo necesitan.

Con esta actividad, la Fundación Cajasol pone sus espacios al servicio de la sociedad, convirtiendo su sede de Cádiz en un punto de encuentro para la colaboración ciudadana y el apoyo a una causa esencial para el sistema sanitario, como ha señalado la entidad.

Como se ha recordado, "cada donación puede contribuir a salvar vidas y mejorar la calidad de vida de numerosas personas que requieren transfusiones de forma diaria".

Por ello, Fundación Cajasol ha animado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria y a "hacer posible que, una vez más, la generosidad se convierta en vida".