La Fundación Cajasol entrega su Premio 'Gota a Gota de Pasión' al obispo de Cádiz

CÁDIZ, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha celebrado la tradicional entrega de premios 'Gota a Gota de Pasión', con los que cada cuaresma reconoce la labor y trayectoria de instituciones, hermandades y cofrades ilustres de Cádiz, un reconocimiento que este año ha recaído sobre el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza.

El acto ha sido conducido por la periodista Mayte Huguet y ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Olivero, y el presidente del Consejo Localde Hermandades y Cofradías de Cádiz, Juan Carlos Jurado, ha indicado Fundación Cajasol en una nota.

El presidente de esta entidad, Antonio Pulido, ha felicitado al obispo de Cádiz por "el merecido premio", que se lleva "con todos los honores" y como reconocimiento a su labor de más de 12 años al frente de la Diócesis gaditana. "Nuestras felicitaciones para monseñor Rafael Zornoza, que viene promoviendo entre las hermandades lo que considera la esencia de la Semana Santa, vivir la fe cristiana en comunidad", ha puntualizado.

Por su parte, el obispo Rafael Zornoza ha recogido el premio y ha comenzado su intervención reiterando las gracias a los allí presentes y sintiéndose "un poco abrumado" por un reconocimiento que "no esperaba". "Siempre hacemos méritos y cosas buenas, pero no me siento tan importante como para que se centre una mirada tan importante en mi persona y en mi trabajo. Sobre todo porque no lo hago como una obligación, es una vocación y es una forma de vivir mi propia fe", ha manifestado.

Además, ha subrayado que "la vida es completa y el trabajo de un obispo, como un pastor más, tiene muchas responsabilidades y muchos campos a los que acudir, pero es verdad que los que vivimos la vida de la Iglesia con vocación, nos parece que es nuestro modo de entregar la vida, gota a gota".

Para finalizar su discurso, ha confesado que su deseo es que "el buen hacer" de las hermandades y cofradías y "esta expresión de fe" que se vive y se expande por las calles y por toda la ciudad y "que se expresa con tanta devoción, arte y respeto, pueda ser misionera".

Por su parte, el presidente Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz, Juan Carlos Jurado, ha asegurado del premiado que "siempre hemos tenido su aliento y apoyo, durante más de una década, ha estado y ha tenido las puertas abiertas para las hermandades y cofradías", por lo que "solo podemos darle las gracias por su trabajo".

Además, el presidente del Consejo de Hermandades ha agradecido a la Fundación Cajasol su apoyo y respaldo a la Semana Santa y las tradiciones.

La encargada de clausurar el acto ha sido la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, Inmaculada Olivero, quien ha reiterado su enhorabuena al obispo por este reconocimiento.

El acto ha sido amenizado con dos marchas procesionales interpretadas por el Quinteto de metales Mirabrass.