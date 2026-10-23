Fundación Cajasol en Huelva propone para la próxima semana propuestas musicales, escénicas y cinematográficas

Cartel de la velada musical protagonizada por el Coro Mora Claros en la Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol continúa la próxima semana su programación cultural en Huelva con propuestas musicales, escénicas, artísticas, divulgativas y cinematográficas para todos los públicos.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el martes 27, a las 18,00 horas, la Fundación Cajasol en Huelva acogerá una velada musical protagonizada por el Coro Mora Claros, dirigido por Emilio Gómez Calvo. El repertorio incluirá habaneras, canciones populares, piezas de zarzuela y composiciones corales tradicionales.

Por otro lado, el miércoles 28, a las 20,00 horas, también en la sede de la fundación, continúa el ciclo de teatro de pequeño formato Theatron con la representación de 'Música, espejo del cuento', una propuesta de Nono Granero y José Javier Delgado Pulpillo que explora la relación entre la narración y la música en una experiencia escénica cercana y sugerente.

Por otra parte, el jueves 29, a las 18,30 horas, la Sala El Comercial acogerá el Running Day'26, una jornada dedicada al deporte y la salud que reunirá a profesionales y especialistas del ámbito del running.

Durante el encuentro se abordarán cuestiones relacionadas con la nutrición, la prevención de lesiones y el deporte de alto rendimiento de la mano de Ana Buzón, nutricionista; Jorge Arfuch, traumatólogo; y Zakaria Boufaljat, atleta internacional. La actividad incluirá además espacios de encuentro para corredores y sorteos para los asistentes.

Asimismo, también el jueves, pero a las 19,30 horas, la Fundación Cajasol acogerá la proyección del documental 'Tiempo entre olivos', dirigido por Fany de la Chica. Una obra que acerca al espectador al paisaje, la cultura y las tradiciones vinculadas al mundo del aceite de oliva.

Tras la proyección tendrá lugar un coloquio con la directora y una cata de aceite de oliva, ofreciendo al público una experiencia cultural y gastronómica en torno a uno de los productos "más emblemáticos de Andalucía".

Asimismo, hasta el jueves 29 permanece abierta al público en la Sala El Comercial la exposición 'Realidad & Abstracción', una muestra organizada junto a la Asociación Cultural Iberoamericana dentro del Otoño Cultural, que reúne obras de José Arreciado, Rocío Romero y Juanjo Kamatxo.

La exposición propone un diálogo entre la representación de la realidad y los lenguajes abstractos desde diferentes perspectivas artísticas.