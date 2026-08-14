Fundación Cajasol impulsa la recuperación del legado de Enrique Ochoa con una exposición en El Puerto (Cádiz)

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, junto a otras autoridades en la inauguración de una exposición en El Puerto sobre el pintor Enrique Ochoa. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El Monasterio de la Victoria de El Puerto de Santa María (Cádiz) acoge desde este jueves 13 de agosto una exposición dedicada al artista Enrique Ochoa, una muestra en la que participa la Fundación Cajasol para impulsar la recuperación del legado del pintor portuense.

La muestra, organizada por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la Fundación Pintor Enrique Ochoa, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, supone un importante paso en la recuperación y puesta en valor del legado de uno de los artistas "más singulares y relevantes" del panorama artístico español del siglo XX, como ha señalado la Fundación Cajasol en una nota.

La exposición presenta una selección de obras centradas en la denominada Plástica Musical, una de las aportaciones más originales de Enrique Ochoa al arte contemporáneo. A través de esta línea de investigación artística, el pintor portuense trasladó al lenguaje pictórico las emociones, sensaciones y experiencias espirituales que le evocaban grandes composiciones musicales, estableciendo un diálogo innovador entre la pintura y la música.

Entre las piezas expuestas destacan obras inspiradas en compositores universales como Beethoven, Vivaldi, Stravinsky, Debussy o Bach, junto a diversas composiciones abstractas que reflejan la evolución creativa y el lenguaje plástico desarrollado por el artista durante su etapa en la Cartuja de Valldemossa, en Mallorca.

Para la Fundación Cajasol, el respaldo a esta iniciativa responde a su vocación de impulsar proyectos culturales que contribuyan a preservar y difundir el legado de grandes creadores andaluces, acercando el arte y la cultura a la ciudadanía y favoreciendo el conocimiento de figuras que forman parte de nuestra memoria colectiva.

La exposición se enmarca en el ciclo 'Tradición y Vanguardia, la cultura en los claustros' y podrá visitarse de forma gratuita hasta el próximo 8 de noviembre en los Claustros del Monasterio de la Victoria, ofreciendo una oportunidad única para redescubrir la obra de un artista vinculado a su ciudad natal y reconocido como uno de los grandes ilustradores y creadores españoles de su tiempo.

El acto inaugural de esta exposición, celebrado el jueves por la noche, contó con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, junto al delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Cádiz de la Junta de Andalucía, Millán Alegre, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, el presidente de la Fundación Pintor Enrique Ochoa, José F. Estévez, representantes institucionales y numerosas personalidades del ámbito cultural y social.

Nacido en El Puerto de Santa María en 1891, Enrique Ochoa mantuvo una estrecha relación con destacados nombres de la cultura española como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pablo Picasso o Manuel de Falla.

Considerado precursor de nuevas corrientes expresivas y conocido como "el pintor de la música", desarrolló una trayectoria artística marcada por la experimentación, la sensibilidad estética y la búsqueda constante de nuevos lenguajes creativos.

La exposición ofrece una mirada única a una de las etapas más originales de Enrique Ochoa y permite redescubrir la capacidad de su obra para establecer un diálogo entre la pintura, la música y la emoción.