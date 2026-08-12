Fundación Cajasol respalda la 55 Semana Náutica y la 32 Regata Juan de la Cosa en aguas de Cadiz

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en la presentación de la 55 Semana Náutica y la 32 Regata Juan de la Cosa, que se celebrarán en aguas de la Bahía de Cádiz. - FUNDACIÓN CAJASOL

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La Fundación Cajasol ha participado este miércoles en la presentación oficial de la 32 Regata Juan de la Cosa y la 55 Semana Náutica de El Puerto de Santa María, dos de las citas más emblemáticas del calendario de vela de crucero andaluz y nacional, que se celebrarán entre los días 20 y 23 de agosto en aguas de la Bahía de Cádiz.

El encuentro ha reunido al presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, junto a representantes de las principales instituciones implicadas en el evento, entre ellos el alcalde de El Puerto de Santa María y diputado de Turismo, Germán Beardo, el delegado territorial de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en Cádiz, Millán Alegre, el presidente de la Federación Andaluza de Vela y vicepresidente de la Real Federación Española de Vela, Francisco Coro, y el presidente del Real Club Náutico de El Puerto de Santa María, Santiago Villagrán.

Los intervinientes han coincidido en destacar la importancia de una competición que acumula "55 años de historia ininterrumpida" y que constituye "un activo deportivo, turístico y social" para El Puerto de Santa María, la provincia de Cádiz y Andalucía.

Asimismo, han puesto en valor la labor desarrollada por el Real Club Náutico de El Puerto de Santa María para mantener viva "una prueba histórica", adaptarla a la evolución de la vela de crucero y consolidarla como una de las grandes referencias náuticas de la comunidad autónoma.

En este contexto, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado el valor de apoyar iniciativas capaces de unir tradición, deporte y territorio, contribuyendo a la promoción de Andalucía y al fortalecimiento de la identidad marítima de la Bahía de Cádiz.

La edición de 2026 llega con una previsión de participación récord, cercana al medio centenar de embarcaciones y alrededor de 500 regatistas, entre los que figuran algunos de los nombres más destacados de la vela de crucero en España. La actividad deportiva comenzará el próximo 20 de agosto con la salida simultánea de ambas pruebas.

La Semana Náutica de El Puerto de Santa María, considerada la regata de alto nivel de crucero más antigua de España y conocida como "la decana", será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Crucero Absoluto y para la Copa de España de Cruceros.

Por su parte, la Regata Juan de la Cosa tendrá carácter clasificatorio para el Campeonato de Andalucía de Crucero en la modalidad de Circuito.

Entre los reconocimientos previstos en esta edición figura el Trofeo Fundación Cajasol, además de otros galardones destinados a reconocer el rendimiento de las tripulaciones participantes y la excelencia deportiva durante la competición. El Gran Catavino de Oro volverá a ser una de las distinciones más emblemáticas de la Semana Náutica.

Con su colaboración en esta cita deportiva, la Fundación Cajasol ha reafirmado su compromiso con aquellas iniciativas que fomentan el deporte, impulsan la proyección del territorio y contribuyen a preservar y difundir el patrimonio cultural y marítimo de Andalucía.