La Fundación Cajasol une patrimonio, joyería de autor y moda para reivindicar el talento cordobés

Amalia González y Álvaro Larrosa Furest, en el cierre del III Ciclo 'Córdoba Moda con Alma'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha acogido la conferencia 'De la piedra al metal. Córdoba como musa de la joyería', a cargo del diseñador Álvaro Larrosa Furest, como cierre del III Ciclo 'Córdoba: Moda con Alma', y en este caso el encuentro, coordinado y presentado por Amalia González, "ha unido divulgación histórica, artesanía y moda para mostrar cómo el patrimonio cordobés continúa inspirando la creación contemporánea".

Según ha informado Fundación Cajasol en una nota, la sesión ha combinado la ponencia con una presentación de joyas sobre una modelo, acompañadas de prendas de Antonio Mancini y Basi del Río. La propuesta ha trasladado las referencias de distintas épocas a estilismos actuales, con especial protagonismo de las piezas de inspiración andalusí, vinculadas a la arquitectura y al legado artístico de Córdoba.

El acto ha contado también con la participación del presidente de la Sociedad de Plateros de Córdoba, Francisco Vera, quien ha compartido una conversación sobre la historia de la institución, su papel en la actualidad y su trayectoria profesional. Su intervención ha acercado al público la dimensión humana del oficio y la importancia de transmitir el conocimiento de los talleres a las nuevas generaciones.

PATRIMONIO CORDOBÉS Y CREACIÓN

Por su parte, el diseñador Álvaro Larrosa Furest ha propuesto un recorrido desde los primeros adornos hasta la joyería contemporánea, con atención al mundo romano, al esplendor de Al-Ándalus, a la organización de los gremios y a la evolución de las técnicas de producción. En su conferencia ha presentado las joyas como testimonios de las creencias, las costumbres y las formas de representación de cada sociedad.

Ese recorrido histórico ha encontrado una expresión visual en las piezas mostradas. Entre ellas, unos pendientes inspirados en las fíbulas aquiliformes visigodas -en forma de águila-, combinados con un corsé dorado de Álvaro Larrosa y una falda de satén verde oliva de Antonio Mancini.

La propuesta andalusí ha destacado la relación entre joyería y patrimonio local. Un caftán de Basi del Río ha acompañado los pendientes de plata chapada en oro inspirados en el patrimonio córdobés y la muestra de varios pendientes, entre ellos los de Medina Azahara con los que Larrosa ganó en 2024 el concurso 'Córdoba, una joya'. Elegidos como joya-insignia de la ciudad, estos pendientes ejemplifican la transformación de una referencia patrimonial en una creación contemporánea.

Junto a los pendientes, la presentación ha incluido anillos del diseñador, acercando al público un universo creativo en el que la Mezquita-Catedral, Medina Azahara y la Sinagoga constituyen fuentes de inspiración. El patrimonio aparece así, no solo como memoria del pasado, sino como un lenguaje que puede reinterpretarse y llevarse puesto.

JOYERÍA DE AUTOR

Álvaro Larrosa Furest combina el trabajo artesanal con el diseño 3D y una identidad creativa ligada a Córdoba. Su trayectoria incluye diseños destinados al mercado de Oriente Medio, el desarrollo de su propia marca y su participación como finalista en competiciones de diseño celebradas en ferias internacionales.

En 2024 obtuvo el premio del concurso 'Córdoba, una joya', promovido por la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros San Eloy con la colaboración del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec). El reconocimiento distinguió sus pendientes inspirados en Medina Azahara como una pieza representativa del patrimonio y del saber hacer joyero cordobés.

Sus creaciones han sido lucidas por figuras de la televisión y la música, como Raquel Sánchez Silva, en 'Maestros de la Costura'; Pastora Soler, sobre el escenario, y la cantante de Nebulossa, que llevó una sortija inspirada en la Venus de Milo durante su participación en Eurovisión. A estos trabajos se suman las piezas realizadas para el grupo musical Mestiza y María Lamela en 'Supervivientes 2026'.

La presentación ha culminado, precisamente, con una creación marina realizada para María Lamela, en concreto un collar y un cinturón con formas de tentáculos. En esta ocasión, las joyas se han combinado con una falda negra de organdí, una capita de tul bordado y un bikini de lentejuelas de Antonio Mancini. El conjunto ha puesto el broche final al diálogo entre moda y joyería, mostrando la fuerza expresiva de la colaboración entre creadores.

APOYO A LOS OFICIOS

Para la Fundación Cajasol, bajo la coordinación de Amalia González Aroca, 'Córdoba: Moda con Alma' se plantea como "un espacio de divulgación cultural, apoyo a los oficios y construcción de reputación para el talento cordobés". Su propósito "es dar visibilidad, tanto a las creaciones, como a las personas, los conocimientos y los procesos que las hacen posibles.

La participación de Álvaro Larrosa, Antonio Mancini, Basi del Río y Francisco Vera ha materializado esa "voluntad de conectar artesanos, diseñadores y profesionales, favorecer colaboraciones y acercar su trabajo a nuevos públicos". La propuesta "reivindica el valor de reconocer el talento cercano y de generar oportunidades a partir del encuentro entre disciplinas".

Tras la sesión dedicada al legado de Elio Berhanyer, esta clausura ha reforzado "la conexión entre patrimonio y creación contemporánea que articula el ciclo", para "una Córdoba capaz de conservar su legado y, al mismo tiempo, convertirlo en nuevas propuestas de diseño".