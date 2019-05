Javier Targhetta aboga por conseguir crecimiento económico para superar los retos de España y desactivar el 'populismo'

Publicado 30/05/2019 11:39:50 CET

Destaca la "riqueza espectacular" que representa la minería para Andalucía e insta a promocionarla y respaldarla

TOMARES (SEVILLA), 30 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, ha apostado este jueves por conseguir un crecimiento económico para superar los retos que España debe afrontar y los movimientos 'populistas', fortaleciendo el tejido empresarial con la creación de "un clima favorable" que atraiga inversión nueva, junto con inestabilidad política y jurídica y una fiscalidad "favorable".

Así lo ha señalado durante su conferencia en un desayuno-coloquio empresarios del Club de Directivos Andalucía, en la sede del Instituto de Estudios Cajasol, donde ha realizado una mención especial a la internacionalización. "No tienen límites los beneficios en cantidad y cualidad que vienen cuando se somete a la internacionalización, partiendo de la educación", ha subrayado.

Sobre la inestabilidad política, Targhetta ha explicado que esto "no significa que no haya alternancia sino que haya continuidad y coherencia en políticas que deben ser comunes para el gobierno de cualquier partido". En cuanto a la estabilidad jurídica, ha apuntado que "el mostrar desconcierto para el inversor potencial es algo desastroso" que se traduce "en no inversión, incluso en las inversiones que ya existen". Respecto a la subida de impuestos, ha llamado la atención diciendo que "esto nunca ha supuesto un crecimiento para el país".

Preguntado sobre los 'populismos' en el turno de preguntas, Targhetta ha afirmado que "solo con crecimiento se pueden desactivar los 'populismos'" y ha señalado que el "declive y casi desmantelamiento" de Podemos en las últimas elecciones del 26 de mayo es porque "el paro ha bajado del 26 por ciento de justo después de la crisis al 14 por ciento. El crecimiento económico es lo que elimina a la larga estos fenómenos", ha asegurado.

En este sentido, también ha sido preguntado sobre los dos concejales conseguidos en las últimas elecciones por el partido Mesa de la Ría en Huelva y el consejero delegado de Atlantic Copper ha subrayado que se trata de "un freno al desarrollo, al crecimiento, a los logros sociales; un atraso a la innovación y al progreso de la sociedad". "Un lastre tremendo y un enorme estancamiento", ha ahondando.

Targhetta también ha puesto en relieve la necesidad de aumentar el tamaño de las pymes. "No hay forma de que una empresa siendo pequeña acceda a la innovación y a la internacionalización, que son imprescindibles. Es un círculo vicioso que si no se rompe nos estanca en un tamaño de empresa que no es competitivo", ha alertado.

"ESPAÑA ESTÁ BIEN. GRACIAS"

"España está bien. Gracias", ha subrayado ante la pregunta de cómo está el país, al tiempo que ha detallado la posición de España respecto a los sectores económicos más importantes y ha apuntado que, además de los retos que comparte con el resto de países, "tiene algunos otros", como son la inversión de la pirámide poblacional que "aquí es más grave" o la inestabilidad política.

"Estamos hartos de elecciones y nos apetece tener estabilidad para poder trabajar y desarrollar una sociedad sin alteraciones", ha alertado para seguir detallando los retos nacionales, que pasan también por aumentar la productividad y aumentar la inversión de innovación.

De igual manera, ha señalado que España cuenta con una "muy buena" cualificación superior y media, pero "muy mal en formación profesional", por lo que ha reclamado un "esfuerzo" en esta y, sobre todo, en la formación profesional dual. "Hay motivación importante pero no se ha traducido en los números deseables", ha aseverado.

RETOS

Tras realizar un repaso por los hitos históricos que han afectado el bienestar del ser humano, Targhetta ha destacado que "no es triunfalista" que se esté en un mundo mejor que hace 50-60 años "aunque tenemos retos de difícil e irrenunciable afrontamiento y de trascendencia histórica".

En este sentido, ha apuntado que "la inquietud de la desigualdad es mayor ahora que hace 50-60 años, lo que da lugar a migraciones incontroladas". "No va a ser un fenómeno que se arregle con prohibiciones, con leyes, ni con muros de espinas ni de diez metros de altura. O se produce un equilibrio de riqueza entre países o no cesará", ha afirmado, toda vez que ha apuntado a la necesidad de inversiones de países ricos para equilibrar.

Ante el proteccionismo con un efecto "tremendamente negativo", incluso con subidas de precios de productos básicos por falta de importaciones, lo que supondría un "frenazo" a sus economías, Targhetta ha apuntado los efectos positivos de la globalización en la economía.

Respecto al cambio climático, "el mayor reto actual" porque "no hay un plan B ante un planeta un destruido", ha pedido ante los negacionistas y excépticos, que se use el principio de prudencia y actuar como si fuera un daño que crea el propio ser humano.

"Surge en Europa la preocupación por mantener el estado del bienestar teniendo menos gente que aporta y más que recibe" por la inversión de la pirámide poblacional y ha reprochado a quien critica a Europa, donde se han conseguido "las mayores cuotas de dignidad".

Ante el reto de la transición energética hacia fuentes renovables y una sociedad sin carbono, ha avisado de que va a suponer un "esfuerzo enorme" para acceder a materias primas y para su no agotamiento, lo que conllevará un crecimiento de la economía circular y el reciclaje. "Tendra su efecto en la economía y en el medio ambiente. Es un fenómeno que no se va a parar nunca", ha advertido.

Preguntado sobre el sector de la minería en Andalucía, el consejero delegado de Atlantic Copper ha valorado la "riqueza espectacular" que supone para la Comunidad y ha instado a promocionarla con el respaldo de las autoridades, "como se hacía desde el gobierno anterior y ahora", y con la identificación de yacimientos y atracción de inversiones a los mismos. "La minería metálica en Andalucía representa un beneficio histórico", ha subrayado, a la par que ha recordado que "los países más industrializados son los que mejor aguantan la crisis".

INDEPENDENTISMO CATALÁN

Preguntado sobre la situación de Cataluña, Targhetta ha señalado dos orígenes, uno "pequeño histórico, con bucle melancólico" y otro "más importante" con origen en "un enorme caso de corrupción masivo", punto en el que ha señalado al que fuera presidente de la Generalidad de Cataluña Jordi Puyol.

"En los 90 inició un movimiento para lograr un corral donde se sintiera protegido e impune a sus desmanes de corrupción masiva. Traza un plan inteligente de intoxicación, con puntas de lanzas en la educación y la comunicación", ha explicado, para afea que "esto no se cuente" porque la alianza del PP y PSOE con "ese núcleo políticos nacionalista para gobernar en España y mirar para otro lado mientras los corruptos crean un marco para su corrupción".

Así, ha llamado a eliminar estas dos fuentes del conflicto y evitar cualquier tipo de corrupción y malversación de fondos, y, por otro lado, eliminar la fuente de intoxicación.

Cuestionado sobre las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública andaluza, Targhetta ha considerado que es "algo tan estupendo" que habría que animar a Amancio Ortega a que "dé más y a otros millonarios a que hagan lo mismo".