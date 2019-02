Garicano llama a "luchar contra causas del populismo" y conservar "ganancias de prosperidad"

Actualizado 31/01/2019 23:31:01 CET

El responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos (Cs), Luis Garicano, ha realizado este jueves un llamamiento a los "liberales" para "luchar contra el populismo y las causas" del mismo, y así combatir "un reto muy serio" que puede acarrear que las "ganancias de paz y prosperidad" conseguidas tiempo atrás puedan "desaparecer si no respondemos de una forma decidida a la ansiedad" y la "sensación de inseguridad" que, en su opinión, se han podido desarrollar entre la población como consecuencia del cambio tecnológico, y que está alimentando ese fenómeno.

Por eso, hay que tratar de "resolver los problemas que el cambio tecnológico está creando en mucha gente", según ha añadido Garicano en una conferencia en el Instituto de Estudios Cajasol, en Tomares (Sevilla), titulada 'El contraataque liberal. Entre el vértigo tecnológico y el caos populista', en la que ha sido presentado por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

A la cita han asistido los consejeros andaluces de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco; de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco; y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, todos ellos de la cuota de Ciudadanos en el nuevo Gobierno andaluz de coalición con el PP-A.

Garicano se ha referido al "populismo" que ha triunfado en países como Estados Unidos con su actual presidente, Donald Trump; Italia, Polonia o Hungría, y ha explicado que su obra surge de la necesidad, a su juicio, de "pensar a fondo" sobre el origen de ese fenómeno.

Además, ha incluido a Vox como ejemplo de "partido populista" y ha considerado "preocupante" la posición que esta formación pueda desarrollar en Europa a partir de la representación que obtenga en las elecciones europeas de mayo, ya que emplean un "vocabulario muy alineado con el estilo de Salvini en Italia o Trump en Estados Unidos".

En ese sentido, también ha alertado de la posibilidad de que se configure un "bloque" en las instituciones europeas entre partidos de ese tipo y pueda haber "tres o cuatro comisarios europeos que lo que busquen es que la Unión Europea no funcione". "Sería muy grave", ha advertido.

Según ha señalado, ha habido tres acontecimientos que le han impulsado a realizar esta reflexión, como son el triunfo del 'Brexit' en referéndum, la victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y el momento de "locura máxima" del llamado 'procés' independentista en Cataluña con la aprobación de las llamadas leyes de desconexión en el Parlamento catalán en septiembre de 2017.

CAMBIO TECNOLÓGICO

Luis Garicano cree que "por debajo" de esta emergencia del populismo están "el cambio tecnológico y económico", que están provocando una "ansiedad" entre la población.

Al hablar de cambios económicos se ha referido, en concreto, al fenómeno de la globalización, y al profundizar en el cambio tecnológico como causa del "incremento de la desigualdad" entre la población y la "caída de demanda de ciertos empleos" ha citado la "automatización" y la "inteligencia artificial".

Para Garicano, tanto el empleo "rutinario, manual, el propio de las cadenas de montaje", como el empleo "intelectual" que puede darse en bancos o compañías de seguros, por ejemplo, están "en peligro por la globalización", y hay profesiones que ya se han visto "impactadas" por el cambio tecnológico, como el periodismo, porque "la digitalización ha cambiado radicalmente el consumo de los medios", según ha continuado.

Por el contrario, el cambio tecnológico "no afecta en sectores intensivos en atención personal, en trabajo interpersonal", en empleos que "no son rutinarios" y en los que "uno no está haciendo siempre lo mismo", y en trabajos con "un componente creativo", según ha defendido.

Luis Garicano también ha citado el tamaño "global" o escala "planetaria" que actualmente presenta el mercado y la economía como otro factor que contribuye a la "desigualdad", porque "hay una concentración de ingresos en las personas que sirven en estas escalas, así como ha mencionado el "incremento sustancial de la concentración empresarial" que se ha producido "en los sectores de actividad económica y los países", generando "más retornos para el capital".

Todos ellos son "cambios muy importantes" que, según Garicano, "el populismo convierte en armas" porque "simplifica el mensaje, aboga por romper la baraja y volver a repartir", apostando por "revoluciones" si es de izquierda o por "volver a la tribu" si es de derechas, según ha comentado el representante de Ciudadanos, quien ha subrayado que ninguno de esos populismos "ofrece ninguna solución".

Frente a eso, según ha abundado, "la teoría del populismo parte de una idea muy sencilla, la del significante vacío" --que, en el caso del independentismo catalán puede ser "el derecho a decidir", según ha puesto como ejemplo--, que "permite agrupar a mucha gente" y en torno a "un líder que tiene una visión de futuro". Los siguientes pasos del populismo, según ha advertido Garicano, son "conseguir el poder", una vez en él, "eliminar controles democráticos" y "eternizarse".

Garicano ha llamado a los "liberales" a "atacar el populismo" empezando "por sus causas", detectando "por qué se produce", y en ese sentido cree que "hay una insatisfacción" entre parte de la población que "tiene todo el sentido del mundo" que exista y "a la que hay que darle respuesta". Al hilo, ha lamentado que también "hay una sensación de que ni se saben cuáles son las respuestas ni se implementan", y "esta sensación conduce al populismo".

Ha agregado que, para enfrentar las causas del populismo, "no vale sólo la razón", sino que "tenemos que estar dispuestos a usar la emoción", a recurrir a un "patriotismo basado en un proyecto común, en querer conseguir juntos una vida mejor para nosotros y nuestros hijos".

Además, ha argumentado que se necesita "un Estado que funcione, que sea eficaz y eficiente", y en esa línea defiende un "cambio del Estado autonómico" en España, al igual que reclama una Europa que igualmente sea "capaz de dar soluciones", algo que no cree que se haya producido correctamente en relación al reto migratorio y a la crisis del euro.

Y, según ha agregado Garicano, hace falta desarrollar "nuevas políticas económicas que permitan que la gente sienta que todos ganamos con estos cambios", de forma que no se trata sólo de que a los habitantes de las grandes ciudades "les vaya bien", sino que también se atienda el fenómeno de "vaciamiento de nuestros pueblos", según ha añadido.