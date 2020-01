La sede de Fundación Cajasol en Sevilla acoge la presentación de 'Se levanta la sesión', último libro de José Bono

Publicado 30/01/2020 22:01:16 CET

La Fundación Cajasol de Sevilla ha acogido, dentro de las actividades puestas en marcha por el Club de Directivos de Andalucía, la presentación del libro 'Se levanta la sesión' de José Bono, ex presidente del Congreso de los Diputados.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha sido el encargado de presentar al autor de este diario y ha puntualizado que, "alejado ya de la política, sigue aportando a nuestro país y lo está haciendo a través, por supuesto, de sus intervenciones públicas, pero muy especialmente a través de sus libros de memorias".

Con este libro, diario de José Bono entre 2008 y 2011, durante su etapa como presidente del Congreso de los Diputados, el expolítico cierra la trilogía que inició con 'Les voy a contar', con textos de entre 1992 y 1997, cuando era presidente de Castilla-La Mancha, y 'Diario de un ministro', donde cuenta su labor como ministro de Defensa.

Escrito en forma de diario, a partir de notas tomadas por él en el ejercicio de su posición política, presenta un compendio de vivencias, de conversaciones en primera persona y de anécdotas en las que los protagonistas son personalidades muy relevantes de la historia del país, desde el Rey y la Reina hasta Zapatero, Anasagasti, Erkoreka, las autoridades eclesiásticas y muchos más.

Bono ha comenzado su intervención explicando que muchas personas le preguntan por qué publica sus diarios, a lo que él contesta que "los publico porque los tengo. Tomar nota y hacerlo público puede ser un ejercicio de imprudencia, y es que nací imprudente pero no hipócrita, no falto a la verdad".

Además, ha explicado que se trata también de un ejercicio de sinceridad: "he querido ser exacto, he llamado a 351 personas, pues cuento lo que alguien me contó, pero lo que se cuenta en privado no se puede hacer público y, para ello, he hecho una labor documental para corroborar y contrastar".

Durante la presentación, José Bono ha contado varias de las anécdotas que narran en el libro y ha explicado que escribió estos diarios y los ha publicado con el fin de "fotografiar el tiempo".

Por último, ha confesado que siempre será leal a su partido y es que tal y cómo el propio autor ha explicado, "sigo la máxima de San Agustín, ama y haz lo que quieras, me siento disciplinado, pero no militar. Estoy convencido de que, si en un partido todos piensan milimétricamente igual es porque uno piensa por todos o ninguno piensa, y yo me siento con la libertad de pensar lo que quiero".