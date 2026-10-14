La caravana 'Eco Truck' hace parada en un colegio de Andújar (Jaén) para concienciar sobre sostenibilidad

La caravana 'Eco Truck' a su paso por un centro educativo de Andújar - FUNDACIÓN UNICAJA

ANDÚJAR (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

La caravana medioambiental interactiva 'Eco Truck' ha hecho parada en el Colegio Fundación Unicaja Virgen del Carmen, en Andújar (Jaén), donde el alumnado han participado en actividades sobre consumo responsable, eficiencia energética, gestión de residuos y biodiversidad.

Fundación Unicaja y Protección Ambiental Integrada (Proamb) han impulsado la segunda ruta de la caravana medioambiental interactiva 'Eco Truck' que llegará a más de 8.000 personas en toda Andalucía.

Hasta mediados de noviembre esta iniciativa itinerante recorrerá cerca de medio centenar de municipios de las ocho provincias andaluzas para concienciar sobre sostenibilidad y cambio climático y Andújar ha sido uno de ellos.

El proyecto 'Eco Truck Caravana Ambiental' consiste en la transformación de un vehículo en un centro móvil de formación y sensibilización ambiental. A través de metodologías interactivas y audiovisuales, ofrece una experiencia educativa inmersiva que busca entrelazar la diversión, el descubrimiento y la reflexión para despertar la conciencia ecológica de los participantes.

El programa de educación ambiental está estructurado en torno a 17 desafíos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos retos se organizan en cinco estaciones temáticas ubicadas en el interior de la caravana: desarrollo sostenible, consumo responsable, energías renovables y eficiencia energética, gestión de residuos y reciclaje, y protección de la biodiversidad. En estos espacios se llevan a cabo dinámicas como pruebas cooperativas de memoria, juegos con maquetas y mapas interactivos, así como puzles.

Asimismo, la iniciativa se complementa con actividades en el exterior del vehículo, donde los asistentes pueden participar en talleres prácticos de agricultura regenerativa, elaboración de papel reciclado, creación de bombas de semillas y simulacros de consumo en el hogar.

Con este proyecto, Fundación Unicaja reafirma su compromiso con el desarrollo responsable y la promoción de la educación medioambiental, especialmente entre los más jóvenes, fomentando hábitos sostenibles y el conocimiento para la conservación del entorno frente a los retos ambientales actuales.

Por su parte, Proamb, consultora ambiental estratégica, continúa con su propósito de integrar la protección del medio ambiente en la sociedad mediante criterios de sostenibilidad que equilibren el desarrollo económico, social y ambiental.