El Centro Fundación Unicaja Ronda (Málaga) celebra talleres creativos, conciertos y encuentros hasta final de año. - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja organiza en su centro cultural de Ronda (Málaga) talleres creativos gratuitos, conciertos y encuentros para los próximos meses hasta final de mes.

La programación continúa el 24 de octubre con el taller-workshop 'Fibras vegetales y elementos decorativos. La enea' a cargo de Juan Miguel Ruiz dentro del ciclo 'Aula Abierta'. Las inscripciones son gratuitas previa inscripción en www.fundacionunicaja.com/reservas, han informado en una nota.

El 7 de noviembre tendrá lugar 'Cianotipia sobre madera: fotografía que se convierte en objeto', una propuesta de fotografía experimental a cargo de Rosa Campos en la que los participantes explorarán esta técnica fotográfica histórica para crear piezas artísticas únicas sobre soportes de madera.

La artesanía volverá a ser la protagonista el 21 de noviembre con el taller 'Creaciones con corcho', impartido por Elena Medina Martínez, en el que se darán a conocer las posibilidades creativas y sostenibles de este material natural, permitiendo a los asistentes elaborar sus propias piezas decorativas.

El humorista, artista y pedagogo Omar Janaan dirigirá el 12 de diciembre el taller 'Cómic-Collage en familia', una actividad destinada a jóvenes y familiares adultos que fomentará la creatividad y el trabajo conjunto a través del collage y la narrativa gráfica.

Durante las vacaciones navideñas se celebrará el ciclo 'Navidad Creativa', los días 28, 29 y 30 de diciembre, con tres sesiones dedicadas a la elaboración de regalos personalizados, adornos navideños y tote bags decoradas.

Las artes escénicas protagonizarán la cita del 27 de noviembre con el guitarrista y compositor Lluis Castañ, que ofrecerá el recital de su álbum 'Entre cuerdas y vías', un trabajo discográfico inspirado en el viaje vital y musical que une Castellón, Barcelona y Sevilla.

La programación continua el 11 de diciembre con un concierto de villancicos del Pastoral Santiago de Mijas, con el objetivo de celebrar la Navidad a través de la música y disfrutar de las melodías más representativas de estas fechas.

El 18 de diciembre tendrá lugar la representación teatral navideña 'Beto, una historia de Navidad' de la compañía Teatro del Firulete; una comedia de títeres de mesa que combina marionetas y actores, con música original y voz en vivo.

Según han señalado, en la historia, Dante, el elefante cantante, es fan incondicional de Elvis Presley. Imitando la voz y los movimientos del Rey del Rock cantará la historia de Beto, el duende de Papá Noel más vago y simpático de Laponia, y de los problemas que tendrá que superar cuando Rogelia y su secuaz, Pupi, traten de acabar con la Navidad.

Asimismo, la psicóloga clínica, psicoanalista y escritora española, Lola López Mondéjar abrirá el próximo 17 de diciembre el 'Ciclo 360º' de conferencias y diálogos con artistas, pensadores y divulgadores de Fundación Unicaja.

En la conferencia 'Osar pensar', López Mondéjar reflexionará sobre cómo la corriente actual nos aleja del lenguaje y nos hace dependientes de la tecnología y de la imagen, atrofiando nuestra capacidad de pensar y narrar.

El ciclo de conferencias y diálogos con artistas, pensadores y divulgadores 'Ciclo 360º' de Fundación Unicaja llega también a Ronda para abordar los grandes desafíos del futuro. De la mano de expertos en ciencia, humanidades y tecnología esta iniciativa abordará asuntos de interés general como la convivencia con la Inteligencia Artificial, la cultura digital, la neurociencia aplicada o la sostenibilidad, entre otros, con un formato dinámico y participativo con el objetivo de fomentar la reflexión colectiva sobre cómo construir un futuro más consciente y equitativo.