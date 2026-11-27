Cartel de la película 'La Fiera', dirigida por Salvador Calvo. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de cine Salvador Calvo presentará el lunes 30 de noviembre su película 'La Fiera' en el Teatro Apolo de Almería en el marco del ciclo 'Encuentros con Directores de Cine' de la Fundación Unicaja. La proyección y el posterior coloquio con el público tendrán lugar a las 20,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Calvo también participará en un encuentro con el alumnado del Instituto de Educación Secundaria (IES) Al Andalus como parte del programa de visitas a centros educativos que organiza este ciclo cinematográfico para acercar los últimos estrenos del cine español a los más jóvenes, según ha informado Unicaja en una nota.

'La Fiera' narra la historia de Carlos, Darío y Armando, tres aficionados a los deportes extremos que descubren el salto BASE con traje de alas, una experiencia que la fundación ha descrito como "la más cercana a volar".

La película constituye "un relato real contado desde sus miedos y anhelos" y "un viaje duro y fascinante, lleno de vértigo y peligro", en el que también están presentes la camaradería, la amistad y la lucha contra uno mismo.

Calvo, director de cine y televisión, se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y completó su formación cinematográfica con profesionales como Pilar Miró y Juan Carlos Corazza.

A lo largo de su carrera ha dirigido numerosas series y películas, entre las que destacan '1898: Los últimos de Filipinas' (2016), 'Adú' (2020) y 'Valle de sombras' (2024). En 2021 obtuvo el Premio Goya a la Mejor Dirección por 'Adú'.

El ciclo 'Encuentros con Directores de Cine' de la Fundación Unicaja cuenta con más de 25 años de trayectoria y ha reunido a más de 80.000 espectadores en ciudades como Almería, Málaga y Cádiz.

Con más de 200 encuentros celebrados, por esta iniciativa han pasado más de un centenar de cineastas como Fernando Trueba, Javier Fesser, Fernando Colomo, Carlos Saura, Ángeles González Sinde, Gracia Querejeta, Paula Ortiz, Belén Macías, Mabel Lozano o Ana Murugarren, entre otros.