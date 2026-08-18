Archivo - Fundación Unicaja y la Asociación Conecta impulsan un proyecto para promover la autonomía de personas con autismo - FUNDACIÓN UNICAJA - Archivo

GRANADA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja respalda el proyecto 'Conecta Inclusión' de promoción de la autonomía y transición a la vida adulta de personas con autismo de la Asociación Conecta. La iniciativa, seleccionada en la convocatoria de acción social de la institución', ofrece a 62 personas usuarias de la entidad granadina talleres ocupacionales y apoyo educativo especializado en centros escolares para fomentar su participación social.

Las responsables de Fundación Unicaja en Granada, Inmaculada Cano y Montse Morillas, junto a la presidenta de Conecta, Elisa Salamanca, han visitado uno de los talleres de cocina del proyecto en los que se trabajan habilidades como la planificación de tareas, el trabajo en equipo, la comunicación, la organización y la adquisición de hábitos para la vida diaria.

El programa 'Conecta Inclusión' tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, promoviendo la participación social y la transición a la vida adulta a través de un modelo integral que combina apoyo educativo especializado en centros ordinarios, desarrollado con voluntarios y profesionales de la entidad, con actividades ocupacionales y prelaborales de apoyo a la autonomía, dirigidas a personas que han finalizado su etapa educativa o se encuentran en proceso de transición a la vida adulta.

La iniciativa promueve la adquisición de habilidades comunicativas, emocionales, sociales y laborales que facilitan la inclusión comunitaria, contribuyen a reducir la sobrecarga familiar y favorecen una vida más autónoma y autodeterminada, han indicado desde Fundación Unicaja en un comunicado.

A través del respaldo a este proyecto, Fundación Unicaja "reafirma su compromiso con proyectos sociales que generan oportunidades reales para colectivos en situación de vulnerabilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para conseguir una sociedad más inclusiva".

La Asociación Conecta nace en 2009 como iniciativa de un grupo de familias de personas con TEA de la costa de Granada. La entidad, que atiende a más de 60 familias de toda Andalucía, desarrolla apoyos especializados para mejorar la calidad de vida, la autonomía y la inclusión de las personas con autismo.

Sus actuaciones incluyen atención psicoeducativa especializada en su sede y centros escolares, ocio y participación comunitaria, apoyo y orientación a las familias y talleres para el desarrollo de habilidades de autonomía y transición a la vida adulta.

La iniciativa 'Conecta Inclusión' de la Asociación Conecta es uno de los 36 proyectos en Andalucía y Ciudad Real seleccionados en la convocatoria social y medioambiental impulsada por Fundación Unicaja.

Dotada con dos millones de euros, tiene como objetivo promover iniciativas y programas que favorezcan la inclusión de personas vulnerables, así como la sensibilización y preservación de la biodiversidad y especies.