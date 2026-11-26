Belén expuesto por la Fundación Unicaja. - FUNDACIÓN UNICAJA

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja celebra la Navidad con la exposición en el Centro Fundación Unicaja Almería de un belén tradicional realizado de forma totalmente artesanal por el belenista José Manuel de Haro Pérez, miembro de la Asociación 'Amigos del Belén de Vera' de Almería.

La programación navideña del centro también incluye una representación teatral de una adaptación de Cuento de Navidad de Charles Dickens y talleres familiares, según ha indicado la entidad en una nota.

Bajo el título 'Un refugio para la esperanza', la construcción y el montaje del Nacimiento han corrido a cargo de Haro Estudio, mientras que las figuras son obra del reconocido escultor Joaquín Pérez.

El conjunto está diseñado para figuras de 28 y 35 centímetros en primer plano, distribuidas en diferentes planos para generar efectos de perspectiva tanto en los elementos arquitectónicos como en las propias figuras.

El belén se articula en torno a una escena principal que recrea una antigua plaza de pueblo. A la derecha se sitúa un establo junto a varias casas de aspecto envejecido. La disposición de la escena del Nacimiento, los pastores y el resto de los elementos contribuye a crear sensación de amplitud y movimiento y a recrear el ambiente de una plaza de la época. El montaje combina técnicas tradicionales con nuevas herramientas y procesos. Junto al trabajo artesanal, incorpora elementos realizados mediante impresión 3D.

Este nacimiento, dispuesto en diorama, se estructura en torno a dos escenas principales: una representa la vida en un pueblo hebreo y la otra se desarrolla en una zona rocosa donde tiene lugar la escena principal de la Natividad. Cuenta, asimismo, con una singular iluminación que simula un ciclo de día y noche, permitiendo transformar la atmósfera en distintas escenas y crear ambientes de amanecer, pleno día, atardecer y noche.

El belén se puede visitar en el Centro Fundación Unicaja Almería hasta el próximo 10 de enero de lunes a sábado de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas y los domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas con entrada gratuita.

TALLERES

El Centro Fundación Unicaja Almería ofrece los talleres 'Navidad creativa', impartidos por Rosa Campos dentro del ciclo 'Aula Abierta' y dirigidos a todos los públicos.

Los días 19, 23, 28 y 30 de diciembre, las personas participantes podrán experimentar con distintos materiales y técnicas fotográficas y artísticas, como la cianotipia, la intervención fotográfica y la estampación botánica, además de otros procesos creativos.

Las inscripciones son gratuitas y podrán realizarse a partir del 10 de diciembre a través de la página web 'www.fundacionunicaja.com/reservas'.

El 29 de diciembre tendrá lugar el espectáculo de Navidad familiar 'Cuento de Navidad (encapsulando a Dickens)'. La obra, basada en 'Cuento de Navidad', de Charles Dickens, narra la historia del avaro y gruñón Scrooge, que recibe la visita de tres espíritus que lo conducen por su pasado, presente y futuro, en un viaje que cambiará su forma de ver la vida.

El espectáculo fue reconocido en 2025 en los Premios MAX de las Artes Escénicas como Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar. Es imprescindible reservar plaza a partir del 15 de diciembre a través de la web 'www.fundacionunicaja.com/reservas'.