Fundación Unicaja celebra la Navidad con un belén tradicional y actividades familiares - FUNDACIÓN UNICAJA

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja celebra la Navidad con la exposición en el Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado de Ronda (Málaga) de un Belén tradicional, realizado de forma totalmente artesanal por la Asociación de Belenistas de Jerez de la Frontera (Cádiz) bajo escenografía de Manuel Salado Argudo y Ramón García Sánchez. La programación especial también contempla talleres creativos, un concierto de villancicos y un espectáculo familiar, han indicado en un comunicado.

Con unas dimensiones de 300 por 200 centímetros y visión a cuatro caras, el Belén nos muestra, como escenografía principal, la escena de la Natividad con adoración de los Reyes Magos situada en un original templo romano, estando éste rodeado por un rico entorno de edificaciones de estilo barroco-andalusí.

Las figuras de la Sagrada Familia son obras exclusivas 'a palillo', estando las mismas acompañadas de multitud de figuras que nos ofrecen una singular sensación de vida urbana ancestral; con representación de oficios artesanales, ventas y abundantes animales. Todo ello organizado en torno a espacios públicos y fuente central donde se recrean actividades de la vida cotidiana de la ciudad.

Sus figuras, totalmente artesanales y exclusivas, alcanzan los 28 cm. de altura y han sido ejecutadas por destacados escultores belenistas.

El belén se puede visitar hasta el 10 de enero de lunes a domingo de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas y festivos de 10,00 a 14,00 horas.

TRADICIÓN, MÚSICA Y ESPÍRITU NAVIDEÑO

El 11 de diciembre tendrá lugar un concierto de villancicos de la Pastoral Santiago de Mijas, que ha recorrido numerosos municipios de la provincia de Málaga y ha obtenido diversos reconocimientos en certámenes de villancicos de Algeciras, Paterna de Rivera y Gines.

Actualmente, la formación cuenta con 21 componentes de distintas generaciones. El 18 de diciembre, el centro acogerá la representación teatral 'Beto, una historia de Navidad.

Se trata de una comedia de títeres de mesa que combina marionetas y actores, con música original y voz en vivo. Una historia llena de momentos divertidos, pero también de ternura y con un espíritu de fraternidad muy apropiado para el contexto navideño.

TALLERES CREATIVOS

El Centro Fundación Unicaja Ronda ofrece los talleres 'Navidad creativa', impartidos por A2PC dentro del ciclo 'Aula Abierta' y dirigidos a todos los públicos. Los días 28, 29 y 30 de diciembre, las personas participantes trabajarán con diferentes materiales con el fin de disfrutar con el dibujo, la pintura y las manualidades artísticas, creando elementos sorprendentes y muy navideños.

Por último, han señalado que las inscripciones son gratuitas y podrán realizarse a partir del 2 de diciembre a través de la página web www.fundacionunicaja.com/reservas.