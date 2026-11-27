Imagen del Belén de Fundación Unicaja en Cádiz - FUNDACIÓN UNICAJA

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja celebra la Navidad con la exposición en el Centro Fundación Unicaja de Cádiz de un tradicional Belén de estilo hebreo, realizado de forma totalmente artesanal por el belenista Enrique Haro, de Villaverde del Río (Sevilla).

Con una superficie de diez metros y una singular escenografía piramidal, sus figuras "son únicas", dentro de las denominadas 'a palillo', siendo obra del taller de Hermanos Castells e inspirándose en la obra pictórica de Murillo, como ha indicado esta entidad en una nota.

Todo el conjunto está diseñado en exclusiva para Fundación Unicaja por el belenista Enrique Haro.

Aunque la escena es continua, se puede dividir en varias partes, que, de forma piramidal, se superponen de forma ascendente, desde la Natividad, situada en primer plano a través de figuras que alcanzan los 30 centímetros de altura, hasta el paisaje montañoso que corona la escenografía, pasando, en los planos medios, por diversas escenas protagonizadas por los pastores, los Reyes Magos de Oriente, un gran lago y dehesa rodeados de animales o un el maravilloso pueblo habitado por artesanos y animales.

Se muestra así una visión pictórica, que desde el primer plano del pueblo, desarrolla una escenografía equilibrada llena de detalles, curiosos recodos y bellas escenas principales.

El Belén se puede visitar en el Centro Fundación Unicaja Cádiz de la calle San Francisco hasta el próximo 10 de enero, de lunes a sábado de 10,00 horas a 14,00 horas y de 16,00 horas a 19,00 horas, siendo los domingos y festivos de 10,00 horas a 14,00 horas con entrada libre.

El Centro Fundación Unicaja Cádiz ofrece además los talleres 'Navidad creativa', impartidos por María Caro Morato, Víctor Sánchez Jiménez y Janeth Gutiérrez Gómez dentro del ciclo 'Aula Abierta' y dirigidos a todos los públicos.

Los días 28, 29 y 30 de diciembre, las personas participantes trabajarán con diferentes materiales y técnicas con el fin de disfrutar con el dibujo, la pintura y las manualidades artísticas, creando elementos sorprendentes y muy navideños.

Las inscripciones son gratuitas y podrán realizarse a partir del 14 de diciembre a través de la página web de la Fundación Unicaja.