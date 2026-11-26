Belén. - FUNDACIÓN UNICAJA

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja celebra la Navidad en Granada con un programa especial de actividades que incluye un belén artesanal de estilo hebreo, un concierto con Mariola Cantarero y el Coro Pequeñas Voces de la Alhambra, un espectáculo de magia con 'Magomigue' y talleres familiares.

Bajo el título 'El Belén. Granada, Navidad y barro', la institución propone un recorrido por la tradición navideña a través de un Belén artesanal que integra el relato del Nacimiento con el paisaje, la artesanía y las costumbres de Granada.

Elaborado por Barros Granadinos Jiménez Mariscal, el montaje recrea en cuatro metros de longitud una gran escenografía andaluza y mediterránea en la que las casas y cuevas evocan el Albaicín y elementos como la cerámica de Fajalauza, las zambombas, los panderos o los lebrillos acercan al visitante a la cultura popular granadina.

La muestra se completa con una selección de pequeñas escenas, nacimientos y figuras históricas relacionadas con la tradición belenística y los barros granadinos. Entre ellas, destaca un Nacimiento granadino del siglo XIX, de aproximadamente 20 centímetros, acompañado por pastores realizados por Antonio Jiménez Rada.

El Belén se puede visitar hasta el próximo 10 de enero en horario habitual de apertura del centro, de lunes a sábados de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas, domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas.

Junto al belén, el Centro Fundación Unicaja Granada acogerá el 19 de diciembre, a las 19,30 horas un Concierto de Navidad con Mariola Canterero y el Coro 'Pequeñas Voces de la Alhambra'.

La reconocida soprano, considerada uno de los máximos exponentes del repertorio belcantista de los últimos años, estará acompañada del Coro 'Pequeñas Voces de la Alhambra', formado por 40 cantores, con edades comprendidas entre los 9 y 17 años. La actuación tiene entrada libre hasta completar aforo, previa reserva a través de www.fundacionuniaja.com/reservas.

Dentro del ciclo 'Aula Abierta', el 26 de diciembre a las 12,00 horas (entrada libre hasta completar aforo) tendrá lugar el espectáculo de magia 'Magomigue', en el que el célebre mago nos enseñará algunos trucos sacados de su gorro mágico.

Y los días 30 de diciembre y 4 de enero se celebrarán los talleres 'Navidad Creativa', en los que los participantes disfrutarán con el dibujo, la pintura y las manualidades artísticas, creando elementos navideños (inscripciones gratuitas a partir del 9 de diciembre en www.fundacionunicaja.com/reservas).

La programación navideña se suma a la oferta sociocultural que ofrece el espacio, inaugurado el pasado mes de septiembre, donde se puede disfrutar de las exposiciones 'La sombra de Goya en el Museo Lázaro Galdiano', que explora la influencia del maestro aragonés sobre varias generaciones de artistas de los siglos XVIII.

A ello se suma la experiencia de realidad virtual 'Los sentidos de Andalucía' (con entradas agotadas), que ofrece un viaje inmersivo por nuestra historia medieval a través de los sentidos, combinando objetos históricos, juegos interactivos y una experiencia en el metaverso.

La institución complementa esta propuesta con charlas y talleres en torno a la muestra dedicada a Goya, así como talleres medioambientales y educativos para toda la familia.