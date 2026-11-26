Belén artesanal montado por la Asociación de Belenistas de Sevilla - FUNDACIÓN UNICAJA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Unicaja celebra la Navidad en Sevilla con una programación especial de actividades que incluye un belén artesanal de estilo hebrero, talleres creativos, el espectáculo familiar 'Beto en Jamaica, otra historia de Navidad' y exposiciones para disfrutar durante las fiestas navideñas.

Realizado de forma totalmente artesanal por la Asociación de Belenistas de Sevilla, el belén de estilo hebreo cuenta con una superficie de diez metros cuadrados y una cuidada escenografía que recrea distintos pasajes y ambientes vinculados al nacimiento de Jesús, informa en un comunicado.

El conjunto está realizado con figuras de 30 centímetros firmadas por reconocidos escultores como Hermanos Cerrada, Joaquín Pérez y Pepe Domínguez, y permite recorrer visualmente diferentes escenas protagonizadas por pastores, mercaderes, viviendas señoriales, palacios orientales, fuentes y la representación central de la Sagrada Familia junto a la Adoración de los Reyes Magos.

El Belén se puede visitar hasta el próximo 10 de enero con entrada gratuita en horario habitual de apertura del centro, de lunes a sábados de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas, domingos y festivos de 10,00 a 14,00 horas.

Junto al belén, el Centro Fundación Unicaja Sevilla acogerá el espectáculo familiar 'Beto en Jamaica, otra historia de Navidad' el 23 de diciembre a las 18,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La obra invita a acompañar a Beto en una nueva aventura ambientada en Jamaica, donde la música reggae marcará el ritmo de una historia llena de diversión y espíritu navideño.

Los días 19, 28, 29 y 30 de diciembre tendrán lugar los talleres familiares 'Navidad Creativa', donde los participantes podrán crear sus propias figuras para un Belén, elaborar tarjetas pop-up, diseñar juguetes reciclados y participar en un taller de cajón flamenco. La inscripción es gratuita previa reserva en 'www.fundacionunicaja.com/reservas'.

La programación navideña se suma a la oferta sociocultural que ofrece el espacio, donde se puede disfrutar de las exposiciones 'Joan Miró. El valor del símbolo', que muestra más de cuarenta obras originales entre óleos, dibujos y grabados que permiten aproximarse a las distintas etapas, técnicas y soportes de la producción del creador barcelonés, contando asimismo con un programa de visitas guiadas gratuitas, y 'Los Machado. Un alto en el camino', que reúne una selección de documentos, manuscritos, objetos personales y fotografías procedentes de distintos momentos de la trayectoria vital y literaria de los hermanos Machado y pertenecientes al valioso fondo documental de la institución.