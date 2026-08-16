Fundación Unicaja lleva a usuarios y voluntarios de la Asociación Alhelí al concierto de Orozco en Fuengirola (Málaga)

FUENGIROLA (MÁLAGA), 16 (EUROPA PRESS)

La Fundación Unicaja y Marenostrum Fuengirola se han unido para llevar a usuarios y voluntarios de la Asociación Alhelí al concierto de Antonio Orozco, que se celebró el pasado sábado en el recinto fuengiroleño.

Esta actividad se enmarca en la iniciativa solidaria 'Fundación Unicaja Suena' en colaboración con Marenostrum Fuengirola para acercar los conciertos estivales a colectivos vulnerables con el objetivo de que puedan disfrutar de la música en vivo de este ciclo de conciertos, que alcanza ya su undécima edición.