Adelante Andalucía entrega 1.427 avales para presentarse a las elecciones generales en Huelva

Representantes de Adelante Andalucía en Huelva. - ADELANTE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha finalizado el recuento de avales para presentarse al Congreso de los Diputados con un total de 37.409 firmas recogidas en toda Andalucía. De esta forma, la formación andalucista de izquierdas supera con creces los 6.514 avales que la Junta Electoral solicita hasta el 26 de octubre para que Adelante pueda presentarse a las elecciones generales. En la provincia de Huelva, el número de avales recogidos ha sido de 1.427, frente a los 408 que demandaba el órgano electoral.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la organización pidió la colaboración andaluza hace apenas una semana y en unos días se ha superado el objetivo con creces. Durante ese periodo, la organización ha recibido cientos de mensajes de la ciudadanía preguntando las posibles formas de participación. Militantes y simpatizantes se han organizado para montar centenares de mesas de recogida de avales por todo el territorio andaluz, y muchas otras personas han recogido firmas por su cuenta.

Los andaluces y andaluzas se han acercado a las mesas de recogida para firmar para mostrar su apoyo, pero también para interesarte para "participar más activamente en Adelante Andalucía". "Lo que empezó como requisito jurídico que podría ser un obstáculo, se ha convertido en una precampaña de calle, con puntos de encuentro entre militancia, simpatizantes y vecinas. El mensaje que se ha escuchado en las mesas ha sido claro: la necesidad de que la clase trabajadora andaluza tenga voz en Madrid", han indicado.

Adelante Andalucía ha agradecido la movilización ciudadana y espera que este respaldo "se convierta en representación en el Congreso". Desde la formación se muestran "muy optimistas" con el ambiente que están viendo en las calles con su formación.