La candidata de Adelante Andalucía por Huelva al Congreso de los Diputados, Carmen Martín. - ADELANTE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por Huelva al Congreso de los Diputados, Carmen Martín, continúa pidiendo el voto en la recta final de la campaña electoral tras haber recorrido la provincia para dar a conocer las medidas locales de su programa, entre las que destacan la vertebración de la red ferroviaria, la mejora de las carreteras, el apoyo al sector primario y el refuerzo de la protección de Doñana.

Según ha trasladado la formación en una nota de prensa, durante esta segunda mitad de la campaña se están explicando los beneficios que estas iniciativas tendrían para las distintas comarcas onubenses. En este contexto, Martín ha señalado que "en Huelva hay mucho más de lo que se ve", en alusión a la pluralidad de entornos de la provincia y a la necesidad de impulsar políticas que fomenten y enriquezcan estas zonas.

Entre las propuestas específicas recogidas en el programa de Adelante Andalucía para Huelva figuran el impulso a toda la red ferroviaria provincial, la renovación y mejora del equipamiento de las carreteras, el respaldo al sector primario en su transición hacia nuevos modelos de producción y una mayor protección de los recursos en espacios naturales como Doñana.

Asimismo, el partido plantea recuperar el patrimonio local para transformarlo en espacios de reivindicación. En concreto, propone convertir la antigua cárcel de Huelva en un lugar de memoria democrática y de reconocimiento a la represión sufrida por el colectivo LGTBIQ+.

Desde Adelante Andalucía han subrayado que estas medidas forman parte del paquete de iniciativas que buscan trasladar al Congreso de los Diputados con el objetivo de actuar de manera transversal en la provincia y potenciar la labor que se desarrolla en las distintas comarcas onubenses.