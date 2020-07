Los afectados por los incendios de los asentamientos siguen concentrados en el Ayuntamiento de Lepe (Huelva)

HUELVA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los migrantes afectados por los incendios de la pasada semana en los asentamientos de Lepe continúan apostados desde el pasado viernes frente al Ayuntamiento local para pedir "soluciones" habitacionales, ya que "lo han perdido todo" y en la reunión mantenida con el Consistorio este lunes no se llegó a ningún acuerdo.

Así lo ha indicado la presidenta de Asnuci en Huelva, Ana Mateos, quien ha indicado que hay unas 250 personas afectadas, aunque son unos 160 los que necesitan buscar un alojamiento urgente ya que "no se ha tomado ninguna determinación y no tienen donde dormir y además han cerrado los espacios para que no puedan volver a acampar", ha apuntado Mateos.

Así, ha remarcado que se trata de una "urgencia humanitaria" ya que "lo han perdido todo, papeles, ropa y lo poco de valor que pudieran tener" y tras el incendio del viernes "limpiaron el terreno e hicieron zanjas para que tampoco se pudiera volver a colocar chabolas". Por eso, "como no desde el Ayuntamiento no han llevado a cabo ningún dispositivo de emergencia, sino que los han dejado a la deriva y están en la calle sin saber a donde ir, han decidido concentrarse".

Con respecto a la ayuda ofrecida por el Consistorio, Mateos considera que no es "suficiente" ya que "solo es parcial" y ofrecen pagar el alojamiento hasta el viernes en pensiones a un máximo de 75 personas, pero "como son más del doble, los afectados no han aceptado, ya que la condición era que abandonaran la concentración y allí seguirán hasta que el Ayuntamiento encuentre una solución razonable para que puedan descansar".

Para finalizar, Mateos ha destacado que este es un problema en el que tienen que actuar "todas las administraciones" ya que es "estructural y trasciende incluso a nivel Europeo", por lo que considera que debe haber una unión de las administraciones "para que actúen al unísono", ya que "llevamos 30 años con el mismo problema", por lo que ha destacado que "no es solo el Ayuntamiento el que tiene que actuar".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Lepe han indicado que continúa trabajando "para dar respuesta a esta problemática social" y han vuelto a apelar a "la responsabilidad y el compromiso" de todas las administraciones competentes en materia de inmigración, con el fin de que se encuentre una solución "definitiva" al chabolismo y las infraviviendas en Lepe y en el resto de la provincia de Huelva.

IU EXIGE SOLUCIONES

Por su parte, Izquierda Unida ha pedido la convocatoria urgente del Foro de la Inmigración para que todas las administraciones aporten soluciones al problema humanitario de los asentamientos chabolistas.

El Foro por la Inmigración se constituyó hace ya seis años y entre sus objetivos "tiene que estar prioritariamente encontrar una solución, en la que todas las administraciones se coordinen y trabajen conjuntamente, a la grave situación que se arrastra desde hace decenas de años de falta de alojamientos dignos, seguros y en condiciones sanitarias suficientes para la población temporera que no puede seguir esperando más tiempo para solucionarse", ha señalado el coordinador de IU en Huelva Sánchez Rufo.

Así IU ha criticado que las diferentes administraciones "se dediquen a lanzarse el problema de unas a otras" y considera que el Foro de la Inmigración, donde además están representados colectivos de ayuda a la población migrante, sindicatos y organizaciones empresariales, "debe servir para que entre todas asuman sus responsabilidades y reúnan recursos y medios para que el problema del chabolismo en el campo onubense siga siendo un problema al que nunca se le da una solución".