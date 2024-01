Agricultores del Tinto-Odiel-Piedras (Huelva) comienzan 2024 con una restricción del 50% agua para el riego

HUELVA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este 1 de enero de 2024 ha entrado en vigor el recorte de agua para el riego agrícola en la provincia de Huelva, que con el 25% vigente desde la pasada campaña supone un total del 50%, que afecta principalmente a la campaña de frutos rojos. Este recorte fue acordado en octubre por la Comisión de Sequía del Tinto-Odiel-Piedras para su entrada en vigor el 15 de noviembre, pero se retrasó al 1 de enero por las lluvias registradas y a la espera de que en el futuro las precipitaciones permitieran evitarlo, algo que no se ha producido.

Por ello, fuentes del sector han señalado a Europa Press que siguen en pie las movilizaciones que anunciaron las organizaciones agrícolas de la provincia Freshuelva, la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Cooperativas Agro-Alimentarias Huelva, Asaja-Huelva, UPA y la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), que esperan que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, les programe la reunión que solicitaron, al igual que la que mantuvieron el pasado 28 de febrero con responsables de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Así las cosas, desde el sector han señalado que desde la Consejería se respondió a las "dudas" que tenían, así como se explicó la puesta en marcha de obras de "gran importancia" para el abastecimiento de la provincia, tales como los bombeos del Chanza y la toma del Andévalo. Además, la Administración andaluza ofreció un calendario con las medidas necesarias a corto, medio y largo plazo.

En este sentido, los agricultores han señalado que, a corto plazo, la "única" solución que hay es que el Gobierno de España "hable con el portugués" y haga una petición "urgente y extraordinaria" de la cesión de derechos de agua procedente del embalse portugués del Alqueva para "aliviar la reducción" ya que "si no ocurre eso, teniendo en cuenta las previsiones de lluvia, no se podrá terminar la campaña, con todo lo que eso conlleva como la quiebra de muchos agricultores", ha indicado el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra, antes de apuntar que esto "no solo afecta a los agricultores, sino a toda la economía del sector, que podría ir a la quiebra y colapsar la provincia".

"Nadie tiene la culpa de que no llueva, pero sí se hubiesen hecho las infraestructuras aprobadas desde hace 20 años para paliar los problemas de agua, la situación sería otra. Pero no se han hecho, así que pedimos que el Gobierno hable con Portugal y se haga un desembalse urgente del Alqueva para salvar la campaña actual, y ya se hablará de la siguiente", ha reseñado.

Por ello, las organizaciones retomarán este mes de enero las movilizaciones de "presión social" que se aplazaron el 15 de noviembre después de que la Junta de Andalucía retrasara la entrada en vigor de la medida restrictiva.