Alcalde de Ayamonte (PP) presenta una "lista ganadora" para liderar "cuatro años de ejecución de proyectos"

AYAMONTE (HUELVA), 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alberto Fernández (PP) ha presentado su candidatura a la reelección como alcalde de Ayamonte (Huelva), junto un equipo "ganador" que tendrá como objetivo principal de cara a la próxima legislatura "liderar cuatro años de ejecución de grandes proyectos de futuro".

Así se ha pronunciado Fernández este jueves en el Teatro Cardenio, donde ha estado arropado, entre otros, por la secretaria general del PP-A, Loles López; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González; y la ex ministra de Empleo, Fátima Báñez, según ha informado el PP en un comunicado.

Tras afirmar que los próximos cuatro años serán los del "despegue definitivo de Ayamonte", Fernández ha advertido de que "no podemos permitir que el futuro de Ayamonte se pare y por eso me presento de nuevo con ganas, ilusión y ambición para ejecutar todos los proyectos que no hemos podido iniciar en estos cuatro años".

Ha recordado que su equipo heredó un ayuntamiento "apagado y repleto de deudas" y ha puesto el acento en que la actual legislatura finalizará con dos millones menos de deuda fruto de "años de trabajo sin descanso, de obras realizadas a pulmón y mucho esfuerzo para pulsar de nuevo el botón de encendido que haga que ahora Ayamonte esté de nuevo en marcha".

Por su parte, López ha centrado su intervención en la capacidad del alcalde y su equipo de gobierno para "despertar a Ayamonte" después de años de letargo y que tuvo su reflejo en la puesta en funcionamiento del reloj del Ayuntamiento, "después de años parado porque estaba desconectado y nadie se preocupaba en encenderlo y ponerlo en hora".

"Ahora Ayamonte está 'on' y es dueño de su futuro y para ello necesita de un alcalde como Alberto Fernández que lo da todo por su pueblo", ha sentenciado.

Del Pozo ha resaltado el "revulsivo" que ha experimentado el municipio durante los cuatro años de gobierno municipal del PP, una legislatura que, a su juicio, ha servido para "pintar un nuevo futuro para Ayamonte". También ha destacado la "excepcionalidad" de un alcalde que no ha usado su pueblo "como una plataforma para alcanzar otros fines", sino que ha puesto su experiencia política "al servicio de Ayamonte".

Manuel Andrés González ha remarcado la trayectoria de Alberto Fernández en el Partido Popular "donde ha cumplido ya 25 años y ha hecho de todo, desde pegar carteles a representar a la provincia en el Parlamento Andaluz o ser el primer alcalde no socialista de Ayamonte en estos 40 años de democracia".

Por último, Fátima Báñez ha felicitado al equipo de gobierno del PP porque "Ayamonte está en marcha" gracias al trabajo de quienes han "luchado duro" por sacar adelante su proyecto y que reúnen los valores del PP: "honestidad con su pueblo, trabajar duro y generar bienestar para todos los vecinos".

"No es el momento de parar Ayamonte sino de seguir comprometidos para hacer de este municipio uno de los mejores lugares donde vivir y trabajar", ha indicado, antes de calificar a Alberto Fernández como un "político valiente, audaz y optimista que soluciona los problemas de la gente".