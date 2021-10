Alcalde de Huelva dice en el Debate del Estado de la Ciudad que se abre "un tiempo de esperanza repleto de proyectos"

Gabriel Cruz asegura que los PGE "no contemplan infraestructuras imprescindibles" para Huelva

HUELVA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha destacado este martes en el Debate del Estado de la Ciudad "el nuevo tiempo de esperanza e ilusión que se abre en Huelva", ya que se han preparado para "afrontar en los próximos meses un panorama repleto de oportunidades de crecimiento y prosperidad para los onubenses, con multitud de proyectos y acciones en marcha".

Se trata tanto de actuaciones de transformación urbana como orientadas a situar a Huelva como Capital del Deporte, Ciudad de la Cultura, potencia gastronómica y como punto de mira para inversiones empresariales vinculadas a la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica.

El regidor ha puesto en valor las medidas que se siguen ampliando y reforzando para la protección social y la reactivación económica, encaminadas a mitigar los efectos de la crisis sanitaria, un "escudo" del que "hemos podido dotar a Huelva gracias a la mejora de la situación económica del Ayuntamiento, que nos ha permitido aprobar para este 2021 los presupuestos municipales de mayor cuantía en 13 años".

Así, según ha indicado, el Consistorio no solo pudo movilizar en el Estado de Alarma más de 20 millones de euros de las arcas municipales entre ayudas directas y agilización del pago a proveedores, sino que sigue impulsando acciones del calado del nuevo Plan Municipal de Empleo. También se creará empleo desde el propio Ayuntamiento y en estos momentos se prepara la próxima oferta pública de 2021, en la que se prevé la incorporación de 30 agentes de la Policía Local.

Tras el procedimiento selectivo en curso se incorporarán 10 bomberos; y se sacará otra oferta pública con 13 plazas más. En el conjunto del Consistorio, para 2021 se han creado 17 plazas, con un coste superior a 1,5 millones, a las que se suman las ofertas de empleo de 2018 y 2020, con más de 80 plazas entre turno libre y promoción interna.

Igualmente, el equipo de Gobierno municipal ha contribuido a amortiguar el impacto económico de la Covid con medidas fiscales como la supresión definitiva de la tasa de licencias de aperturas o la suspensión desde el inicio de la pandemia de la tasa de veladores.

Las políticas de empleo y desarrollo económico han sido una de las protagonistas del debate, aprobándose, --con el apoyo del PP, Ciudadanos, VOX, y el edil no adscrito Néstor Santos, la abstención de Adelante Huelva y Mesa de la Ría y el voto en contra del concejal no adscrito Jesús Amador--, la propuesta anunciada por Cruz de integrar al Consistorio onubense en la Alianza por la FP Dual, con el objeto de desarrollar acciones que impulsen este sistema en el que el centro educativo y la empresa se corresponsabilizan de la formación del aprendiz.

VALORACIÓN DE LOS PGE

A este respecto, Gabriel Cruz ha hecho hincapié en que en Huelva no se puede hablar de progreso obviando la necesidad urgente de inversiones en unas infraestructuras de comunicación que son "imprescindibles" para seguir atrayendo a la capital onubense nuevos proyectos.

En este sentido, el alcalde ha manifestado que, aunque el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 aporta "una inversión de 400 euros por habitante y avances positivos en materia social, de vivienda o juventud... pese a estas bondades, estos presupuestos no contemplan infraestructuras esenciales para Huelva y su provincia, como la línea de Alta Velocidad Huelva-Sevilla o el desdoble de la N-435".

El regidor ha anunciado su intención de "ir de la mano de los agentes sociales y económicos a sentarnos tanto con el Gobierno central como con el autonómico, para seguir liderando esta reivindicación hasta ver inversiones reales y calendarios reales". "Estas infraestructuras son clave para el avance de Huelva y tienen que ser una prioridad en la programación de inversiones. Esto no puede ser una reivindicación eterna. Huelva no puede esperar. Yo no estoy dispuesto a esperar", ha remarcado.

En otro orden de cosas, en esta sesión se ha aprobado, --con el apoyo de toda la corporación y la abstención de Mesa de la Ría y el concejal no adscrito Jesús Amador--, la propuesta del equipo de Gobierno de ejecutar un proyecto "pionero" para desplegar en Huelva la red de 5G real a través de la instalación de alumbrado público, desarrollando un prototipo de soporte de luminarias que integre las antenas y dispositivos, así como elementos de generación fotovoltaica, para minimizar la huella ecológica de esta infraestructura.

Tras remarcar que, pese a la pandemia, la ciudad ha acogido 31 eventos deportivos, Cruz ha recordado que la 'Capital del Deporte' está calentando motores para los Campeonatos Mundiales de Bádminton, que se jugarán del 28 de noviembre al 19 de diciembre".

Además de las de la Casa Colón, el alcalde ha avanzado una importante batería de obras para los próximos meses, fundamentalmente en el marco de la Edusi pero también con fondos íntegramente municipales, entre las que se encuentran la rehabilitación del Mercado de San Sebastián o la peatonalización y remodelación de la Plaza de Los Dolores, entre otras.

Además, como ha adelantado Cruz, "están pendientes de recibir la resolución definitiva de la ayuda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a cargo del programa 1,5% Cultural, de manera inminente, sacarán a licitación, por un importe de 3,3 millones de euros, las obras consolidación estructural, constructiva y de elementos de urbanización circundantes del edificio del antiguo Mercado del Paseo de Santa Fe".

Con la EDUSI se seguirá impulsando la recuperación del Conquero en el marco del Master Plan y con la EDUSI III 'Rías de Huelva' se harán obras en Pérez Cubillas, como la reurbanización y la instalación de equipamiento infantil en el Parque San Francisco de Asís; la urbanización del espacio público situado entre las calles ríos Ebro y Bidasoa; y la reurbanización de la Plaza Juan XXIII.

Otro paso que se dará próximamente será la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Ensanche Sur para dotar de seguridad jurídica al sector y poder atraer inversores, poner a disposición terrenos y conceder licencias urbanísticas.

"Y de una vez por todas --ha manifestado el alcalde-- tenemos que visualizar avances para la restauración ambiental de las marismas del Tinto donde se encuentran las balsas de fosfoyeso, con un proyecto viable y avalado por las autoridades competentes, que recupere ese territorio con todas las garantías para la salud de los onubenses".

PROPUESTAS APROBADAS DE LA OPOSICIÓN

El grupo municipal del PP ha obtenido el respaldo de toda la corporación --a excepción de la abstención de Adelante Huelva-- a su propuesta por una Ciudad Verde que, entre otras iniciativas, conlleva el encargo de un plan integral de zonas verdes, parques, jardines y rutas paisajísticas peatonales, en el marco de la revisión del PGOU.

Ciudadanos también ha sacado adelante --con el apoyo de todos los grupos menos Vox--, que se ha abstenido su propuesta de liderar desde el Ayuntamiento la creación de la Plataforma 'Huelva lo merece' para reivindicar las infraestructuras e inversiones necesarias para la ciudad ante todas las administraciones.

También ha habido acuerdo de aprobación en torno a la iniciativa presentada por Vox para la mejora de los Servicios Sociales, cubriendo de forma estable su plantilla, mediante el incremento urgente de profesionales técnicos y de administración. Adelante Huelva se ha abstenido en una votación de la que se ha ausentado el concejal no adscrito Jesús Amador.

Néstor Santos ha obtenido el apoyo de toda la corporación, menos de Ciudadanos y Mesa de la Ría, que se han abstenido, en su iniciativa de estudiar la posibilidad de crear áreas de esparcimiento canino por toda la ciudad.