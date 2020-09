El alcalde de Moguer (Huelva) pide al INTA que presente el proyecto de ejecución para el CEUS

MOGUER (HUELVA), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Moguer (Huelva), Gustavo Cuéllar (PSOE), ha pedido al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) que presente ante la Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa el proyecto de ejecución del centro de operaciones del centro de aviones no tripulados CEUS.

Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde, que se ha reunido con el catedrático de la Universidad de Huelva José Manuel Andújar y representantes empresariales, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.

De este modo, los reunidos han pedido al INTA que manifieste "su firme voluntad" de ejecutar el complejo CEUS presentando ante Junta y Ministerio el proyecto de ejecución del centro de operaciones.

En su comparecencia, tanto Cuéllar como el catedrático de la Universidad de Huelva, José Manuel Andújar, han manifestado que el convenio que está previsto que se firme este miércoles entre el Ministerio de Defensa, en representación del INTA, y la Junta de Andalucía, "no es más que un brindis al sol que no garantiza en modo alguno que este proyecto pueda desarrollarse en el futuro, ya que no compromete a ninguno de los actores en su ejecución".

"En lugar de firmar un convenio de ejecución inmediata entre ambas administraciones que permita que este proyecto vital para la aeronáutica andaluza, española e incluso europea comience a concretarse de una vez por todas, se vuelve a firmar un mero protocolo de intenciones que ya se firmó en 2012 y en el que no existe ninguna obligatoriedad por las partes", ha proseguido.

Durante una reunión previa mantenida entre Cuéllar y Andújar con representantes empresariales, y con asistencia de los concejales moguereños de Medio Ambiente, Enrique Soriano, y de Mazagón, Francisco Martínez, ha señalado que el futuro del CEUS "depende única y exclusivamente en estos momentos de que el INTA, promotor del proyecto, comunique formalmente tanto al Ministerio de Transición Ecológica como a la Junta de Andalucía el inicio de las obras y presente la documentación de la primera fase del proyecto", lo que se ha dado en llamar 'proyecto horizontal'.

Dicho proyecto contemplaría los trabajos de limpieza y preparación de los terrenos que el Ayuntamiento de Moguer puso a disposición del CEUS, la habilitación de una pista para despegue y aterrizaje de prototipos y la instalación una línea de suministro eléctrico.

"Se trata de que se cumpla la cláusula 5 de las condiciones contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en la que se dice claramente que debe ser el promotor del proyecto el que presente esta documentación ante las administraciones que han de autorizarlo", y por ello, ha pedido una vez más al INTA que cumpla cuanto antes con los requisitos que establece la DIA", ha remarcado el primer edil.

Por su parte el catedrático de la UHU José Manuel Andújar, "una de las personas que más y mejor conocen el funcionamiento de la aeronáutica española, firme defensor de la implantación del CEUS en Huelva desde el primer momento", ha manifestado.

A su entender, "lo más penoso de esta situación es que los trámites más difíciles para que esta iniciativa pueda concretarse están ya realizados, como la prevalencia del interés científico-técnico sobre el forestal, la Autorización Ambiental Unificada e incluso la Declaración de Impacto Ambiental".

No obstante, "falta tan sólo ese requisito de que el INTA presente ante Ministerio y Junta el proyecto de la primera fase de las obras, por lo que la responsabilidad de que el CEUS pueda o no comenzar a ejecutarse depende exclusivamente en estos momentos del INTA".

Para Andújar, "el Ayuntamiento de Moguer tiene perfectamente resuelta su responsabilidad en esta fase inicial del CEUS con la adjudicación inminente de los trabajos de limpieza de los terrenos, pero corresponde "únicamente el INTA cumplir antes con las obligaciones contempladas en la DIA para que se pueda iniciar la preparación de la parcela".

El experto ha incidido en la urgencia de que el proyecto comience ya a ejecutarse "porque estamos en un momento en el que la industria aeronáutica está apostándolo todo por las nuevas tecnologías en el ámbito de la aviación no tripulada, y si dejamos escapar esta coyuntura, puede que ya no sea posible que las grandes empresas del sector, participen en esta iniciativa cuya concreción lleva ya 10 años esperando toda la provincia de Huelva".

Utilizando un símil futbolístico, Cuéllar afirmó también que "en estos momentos el balón se encuentra en el punto de penalti, para que el INTA dispare a puerta cuanto antes".

Para Cuéllar, "tanto la Subdelegación del Gobierno, como la Delegación de la Junta, el propio INTA Huelva y todas las fuerzas políticas y sociales de la provincia han mostrado y siguen mostrando su apoyo al CEUS, pero todo este apoyo parece difuminarse cuando el proyecto pasa del ámbito provincial al regional o al nacional".

"No entendemos por qué el INTA no apuesta con todos sus medios por esta iniciativa que sin duda alguna, por las excepcionales características geográficas y climáticas de Mazagón, puede convertirse en uno de los centros de desarrollo aeronáutico más importantes de Europa".

Por su parte el representante de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) en Moguer, Cayetano Toribio, ha manifestado también "el compromiso y el apoyo que todo el empresariado onubense tiene con este proyecto que tanta riqueza y empleo puede generar para Huelva", y ha pedido al INTA "que no deje pasar esta oportunidad y que culmine cuanto antes los trámites que son de su competencia y de los que depende la viabilidad de este gran proyecto de innovación tecnológica".