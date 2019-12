La riada de Nerva (Huelva) deja 200 inmuebles afectados con varias familias pernoctando fuera de sus casas

Actualizado 20/12/2019 8:24:08 CET

NERVA (HUELVA), 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nerva (Huelva), José Antonio Alaya, ha manifestado a última hora ya de este jueves que las graves inundaciones sufridas por la localidad, principalmente al desbordar las intensas lluvias el antiguo cauce del arroyo Santa María, han afectado a unos 200 inmuebles, 80 de ellos viviendas y el resto comercios, garajes e instalaciones públicas y privadas de diversa naturaleza, toda vez que varias de las familias afectadas se han visto obligadas a pernoctar en los hogares de parientes o allegados, a cuenta del estado de sus casas.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Nerva, quien había descrito como "catastrófica" la situación al alcanzar el agua acumulada una altura de un metro y medio en algunas partes de la localidad, donde ha sido activado el Plan de Emergencia Municipal, ha explicado que en total las anegaciones han afectado a unos 200 inmuebles entre los que figuran unas 80 viviendas y múltiples comercios, instalaciones privadas, dependencias municipales y edificios de diferente naturaleza.

Como consecuencia de ello, varias familias, quizá ocho aunque no ha podido precisar el número, se han visto obligadas a pernoctar en los hogares de parientes o allegados dado el estado en el que se encuentran sus propias viviendas.

Ya al caer la noche, según ha relatado, la situación estaba "bajo control", pues ya estaban en marcha las labores de limpieza, las viviendas afectadas están "casi todas aseguradas", la Policía Local y la Guardia Civil han "reforzado" su presencia y hay maquinaria junto al antiguo cauce del arroyo Santa María, para comenzar a operar con la misma en el momento en el que mediase el temor de un nuevo desbordamiento.

Al respecto, ha manifestado su esperanza de que la noche "no sea como la anterior" y las precipitaciones no se traduzcan en un nuevo desbordamiento del citado cauce. "Esperemos que no ocurra nada", ha dicho, reclamando por último al conjunto de las administraciones "que actúen cuanto antes en el cauce" para impedir que la situación se repita.