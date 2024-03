Alcaldes de Bonares y Rociana destacan que la distribución de los fondos a municipios de Doñana es "solidaria"

HUELVA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de Bonares (Huelva), Juan Antonio García, y de Rociana del Condado (Huelva), Francisco de Asís Pérez (PP), se han mostrado "contentos" con el criterio de reparto del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de los 70 millones de euros de la línea 10 del Marco de Actuaciones para Doñana a los 14 municipios del entorno del Parque Nacional, al considerar que es el "solidario" y en el que "se ha tenido en cuenta el acuerdo" al que llegaron los 12 ayuntamientos ya que, "al ser consensuado, era lógico que se tuviera en cuenta".

Así lo han indicado en declaraciones a Europa Press, en las que García ha subrayado que el acuerdo es "muy elaborado" y que ahora tendrán hasta noviembre para presentar la memoria descriptiva de los proyectos de cada municipio, con "cinco subsectores a los que se pueden aplicar" que son economía circular, eficiencia energética, movilidad sostenible, renaturalización de espacios urbanos e inversión y desarrollo sostenible.

"Prácticamente casi todo lo que se había pedido. Y ahora, a cumplir plazos, de forma que se dará el 50% en este año 2024, una vez firmado el convenio en noviembre, y el otro 50% en 2025 y la ejecución de los proyectos, fiscalización y justificación tendrá que estar lista en 2027. Así que estamos satisfechos".

Por su parte, el alcalde de Rociana ha señalado que desde su Ayuntamiento se ha hecho la petición al Miteco de que, "en paralelo, se desarrolle la línea de los agricultores", toda vez que ha subrayado que la propuesta presentada por 12 de los municipios, en los que se encuentra incluido Rociana del Condado, era la "más solidaria con todos los pueblos, teniendo en cuenta la casuística de cada uno, algo que no tenía en cuenta la otra propuesta", por la que "Almonte se llevaba un 30% y esto no era proporcional".

Al respecto, ambos han lamentado que Almonte e Hinojos hayan achacado este reparto a un "acuerdo político". En este sentido, el alcalde de Bonares ha recordado que en los 12 municipios firmantes de uno de los acuerdos se encuentran alcaldes del PSOE, del PP de IU e independientes", por lo que "no quiere juzgar lo que digan estos municipios que no han querido formar parte de este consenso", pero que "no es para nada un acuerdo político" porque "lo que se ha atendido es a la diversidad de la comarca y del entorno de Doñana".

Por su parte, Pérez ha apuntado que "no es un acuerdo político" ya que "hay 12 pueblos de tres provincias distintas" que se han puesto de acuerdo en un reparto y "no tres pueblos del mismo signo político", por lo que considera que esta valoración de la distribución de fondos "no es la correcta", toda vez que ha querido subrayar que "sobre todo era Almonte el que más se desmarcaba".

Los ayuntamientos del entorno de Doñana a los que afecta esta línea del Marco de Actuaciones para Doñana son Almonte, Hinojos, Bollullos Par del Condado, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana (Huelva), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Isla Mayor, Pilas y La Puebla del Río (Sevilla).