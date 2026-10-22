Los alcaldes de San Silvestre y Castillejos (Huelva) aseguran que dos escolares "siguen sin transporte adaptado"

Los alcaldes de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro (izquierda), y de Villanueva de los Castillejos (Huelva), Jairo Rodríguez, junto a la secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alcaldes de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, y de Villanueva de los Castillejos (Huelva), Jairo Rodríguez, han reclamado a la Junta de Andalucía "una solución urgente" para dos menores con necesidades educativas especiales que, más de un mes después del inicio del curso escolar, "siguen sin disponer del transporte adaptado" que necesitan para acudir con normalidad al IES del Andévalo, en Puebla de Guzmán.

Según ha indicado el PSOE en una nota del prensa, ambos regidores han trasladado su denuncia ante la Delegación Territorial de Educación, a petición de las familias afectadas, que llevan, según han remarcado los alcaldes, "semanas intentando conseguir una respuesta satisfactoria por parte de la Administración autonómica".

Los dos casos afectan a un menor de 13 años de San Silvestre de Guzmán, con autismo severo, un grado 3 de dependencia y un 49% de discapacidad, tutelado por la propia Junta de Andalucía, y a una joven de 17 años de Villanueva de los Castillejos con síndrome de Down. Y cuentan con documentación que recoge sus necesidades específicas y la necesidad de adaptar el transporte a sus circunstancias.

"No estamos pidiendo ningún privilegio, estamos exigiendo derechos. No puede ser que estos niños tuvieran una solución el curso pasado y ahora, cuando más necesitan una respuesta, la Junta les dé la espalda", ha señalado el alcalde de San Silvestre de Guzmán, José Alberto Macarro, quien ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno que actúe "de inmediato" para "garantizar la escolarización de ambos menores en condiciones adecuadas".

El alcalde de San Silvestre de Guzmán ha explicado que el menor de su municipio disponía el curso pasado de un servicio de transporte individualizado, con recogida y regreso adaptados a su horario lectivo. Sin embargo, este año "la alternativa planteada por la Junta es el autobús escolar ordinario, una opción que no responde a las necesidades recogidas en su documentación".

"La propuesta obliga al menor a levantarse en torno a las seis y media de la mañana, llegar al instituto antes del comienzo de sus clases y esperar después de finalizar su jornada lectiva para regresar a casa. Además, se ha planteado que permanezca en el comedor escolar hasta la salida del transporte colectivo, prolongando considerablemente su jornada", ha lamentado.

Así, Macarro ha advertido de que esta situación "está impidiendo que el niño acuda a clase con normalidad" y "está trasladando toda la carga a su familia de acogida, que no puede asumir diariamente los desplazamientos".

Además, ha recordad que se trata de un menor tutelado por la propia Junta de Andalucía, por lo que ha preguntado "quién va a garantizar sus derechos si la Administración responsable de protegerlo no le proporciona los recursos que necesita".

Asimismo, ha cuestionado también que un servicio que se pudo poner en marcha en aproximadamente una semana durante el curso pasado "siga sin resolverse más de un mes después de comenzar las clases". "Si existe una necesidad, hay que poner los medios. Si hace falta una inversión económica, hay que hacerla. Lo que no se puede permitir es que la falta de recursos o de voluntad termine perjudicando a un menor especialmente vulnerable".

CUATRO DESPLAZAMIENTOS DIARIOS Y "UNA CARGA PARA LAS FAMILIAS"

Por su parte, el alcalde de Villanueva de los Castillejos, Jairo Rodríguez, ha explicado que la joven de su municipio se encuentra en "una situación similar". "La familia tampoco dispone del transporte adaptado que necesita para acudir al instituto, pese a que sus circunstancias y su horario escolar requieren una respuesta específica".

Así, la alternativa ofrecida por la Junta es utilizar el autobús ordinario, lo que supondría, a juicio del regidor, "llegar al centro antes de comenzar las clases y esperar hasta que termine la jornada del resto del alumnado para regresar". Una propuesta que, según el alcalde, "no tiene en cuenta las necesidades educativas de la menor ni las terapias complementarias que realiza por las tardes".

"La madre está haciendo cuatro desplazamientos diarios para llevar a su hija al instituto y recogerla. Está asumiendo un esfuerzo económico, personal y familiar que no le corresponde, cuando estamos hablando de un servicio necesario para garantizar el derecho a la educación", ha remarcado.

Asimismo, el alcalde ha recordado que la joven acudía el curso pasado al colegio de su municipio, donde disponía de un aula específica y un horario adaptado. El paso al instituto "debía garantizar la continuidad de su escolarización en condiciones adecuadas", pero "la falta del transporte necesario ha complicado esa transición". "Las familias conocen perfectamente las necesidades de sus hijos. Si están reclamando un transporte adaptado es porque las alternativas planteadas no responden a su realidad. La Junta debe escucharles y dejar de ofrecer soluciones que, en la práctica, no resuelven el problema".

Los dos alcaldes han coincidido en que la situación "evidencia las dificultades que siguen encontrando las familias de menores con necesidades educativas especiales para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, especialmente en los municipios rurales, donde las distancias y la falta de alternativas de transporte agravan el problema".

Macarro y Rodríguez han reclamado a la Junta que "garantice un servicio individualizado y adaptado a las necesidades acreditadas de ambos menores, con horarios compatibles con sus jornadas lectivas y sin esperas innecesarias que prolonguen su día escolar". "Juanma Moreno no puede hablar de inclusión educativa mientras hay menores que no pueden acudir a clase con normalidad porque la Junta no les proporciona el transporte que necesitan. La inclusión se demuestra con recursos, no con discursos", han defendido.