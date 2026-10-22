La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, será cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia el 29N

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, será la cabeza de lista del PP por la provincia onubense al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 29N y podría compaginar el escaño con el cargo de regidora. De esta forma, sustituye a Bella Verano, que encabezó la lista en 2023.

Según han confirmado desde el PP-A a Europa Press, y ha adelantado Huelva Información, Miranda ha sido la designada por el PP para encabezar la lista al Congreso de la provincia de Huelva. Precisamente, este jueves el PP a nivel nacional anunciará todos los números 1 de las distintas provincias.

De este modo, con Miranda a la cabeza, el PP tiene el objetivo no solo de revalidar los dos escaños conseguidos en 2023, sino de mejorar los datos y conseguir una mayor representación en la Cámara Baja, por ello se ha decantado por la figura de la alcaldesa.

Por otro lado, la ley orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) permite compatibilizar el cargo de alcalde o de concejal en un a Ayuntamiento con el de diputado nacional, por lo que Miranda podría mantener ambos cargos. Además, hay que recordar que el PP designó a Miranda como candidata a la Alcaldía de Huelva para las elecciones locales de mayo.

No obstante, ya iniciada la legislatura, en 2024, los diputados y senadores del PP que compaginaban el cargo de alcalde renunciaron a este cargo para centrarse en sus labores en las Cortes.

Además, se da la circunstancia de que Miranda tendrá como rival político a su predecesor en la Alcaldía, ya que el exalcalde Gabriel Cruz es el cabeza de lista por el PSOE al Congreso, por lo que la provincia tendrá como representantes en la Cámara Baja a dos personas con un perfil gestor y municipal.

El PP en las elecciones generales de 2023 fue la fuerza más votada en las elecciones del 23J en la provincia de Huelva con el 36% de los sufragios,consiguiendo además, un crecimiento de algo más de 16 puntos más que en las anteriores elecciones. De este modo, el PP logró dos escaños en el Congreso de los Diputados, ganando uno con respecto a las elecciones del 2019.