Alumnos de un curso de la UNIA en La Rábida (Huelva) sobre escritura crean una historia basada en la violencia de género

Publicado 09/07/2019 15:26:56 CET

LA RÁBIDA (HUELVA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director del curso 'Escritura de Novela' que organiza la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida (Huelva), Andrés Nadal, junto a la escritora Valeria Lorenzo han puesto en marcha un ejercicio práctico en el que entre alumnos y ponentes han creado su propia novela basada en una historia conjunta. El tema elegido ha sido la violencia de género y cómo se puede observar desde diferentes puntos de vista, en concreto, los asistentes se han decantado por la madre del maltratador.

"Una novela tiene que ser verosímil. Una mentira que tiene que parecer verdad", ha advertido la escritora, que ha facilitado a los asistentes al curso una serie de preguntas para que puedan comenzar a dar forma a su novela.

Por su parte, Nadal ha puesto como ejemplo la forma de trabajar de Ken Follett a modo de comparación con la actividad que se ha realizado. "Hay escritores que no son escritores, son marcas y se hacen muchas producciones porque tienen a mucha gente trabajando para ellos", ha explicado Andrés Nadal en el marco de los cursos de verano de la UNIA en La Rábida.

Durante el ejercicio, ambos profesores han ofrecido de forma continua consejos para obtener una novela exitosa como no cortar la creatividad al esbozar los temas. "Cuando vamos escribiendo no se deben criticar nuestras propias ideas porque nos convertimos en censores de ellas. No podemos censurar nuestra obra creativa", ha sentenciado Nadal.

Con respecto a las técnicas de escritura de novela se han explicado claves como que cualquier elemento es capaz de alterar el hilo de lo que se cuenta. "La historia depende de la perspectiva", ha asegurado Nadal, que ha explicado aspectos como la diferencia entre novela y relato, ya que la primera tiene varios puntos de vista, a diferencia de la segunda.

Durante ambas intervenciones, también ha habido momento para la crítica en un tema que ha sido muy debatido por los alumnos. En este caso a cargo de Andrés Nadal hacia el papel de los periodistas en la sociedad. "Los periodistas tiene la obligación ética de acotar el poder y hoy en día no se está cumpliendo", ha advertido antes de pedir a los asistentes no caer en la censura moral. "No somos ni psicólogos, ni abogados. No vamos a juzgar a nadie", ha finalizado.