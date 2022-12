Álvarez (UGT) aboga por que la reforma de pensiones aborde otras cuestiones que provocan "desigualdad y desequilibrio"

HUELVA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha abogado este lunes en Huelva porque el Gobierno "no solo se centre en la negociación de las pensiones en ampliar a 30 los años de cotización", sino que "aborde otras cuestiones que entendemos que provocan desigualdad y desequilibrio", toda vez que ha defendido que la reforma cuente "con consenso político".

A preguntas de los periodistas durante la presentación del libro de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), 'Objetivo: Defender Sevilla. Historial del Sindicato Minero de Huelva y la Columna Minera de Riotinto', de Miguel Ángel Collado Aguilar, ha subrayado que actualmente "estamos inmersos en plena negociación de la segunda parte del acuerdo sobre las pensiones", donde el Gobierno está "centrando toda la reforma en aumentar los 25 años la cotización".

Al respecto, el sindicalista ha explicado que este años es "la primera vez que se ha cumplido los 25 años, después de un proceso desde el año 2011 de implementación desde los 15 a esos 25 años para hacer el cálculo de las pensiones" y, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, "está ahora planteando pasar a 30, descontando los dos que el trabajador quiera".

"Nosotros le hemos planteado que eso en pan para hoy y hambre para mañana, y el Gobierno tiene que dar respuestas a otras cuestiones que tiene que ver con la Seguridad Social y que en estos momentos comporta situaciones de desigualdad y desequilibrio, que queremos arreglar", ha explicado.

Álvarez se ha referido al Contrato Relevo, que "queremos que se ponga en marcha de manera definitiva para el conjunto del país"; o políticas de igualdad para "cubrir algunas partes de las cotizaciones, sobre todo de las mujeres, que se han quedado sin cubrir, en algunos casos por su condición de madres".

Por otro lado, ha mencionado otras cuestiones que son "tan injustas" como que "una persona aunque haya cotizado a la Seguridad Social durante 30 años, si en los últimos diez no ha cotizado dos, no tiene derecho a pensión", además de que "aquellos que tengan más de 40 años, no se les penalice a la hora de jubilarse".

"Cuestiones por las que el Ministerio no nos ha dado una respuesta. No nos parece razonable pasar de 25 a 28 años efectivos, pero en todo caso el conjunto de las cuestiones que hay encima de la mesa nos permitirá estar de acuerdo o no", ha abundado.

CONSENSO POLÍTICO

Por otro lado, el secretario general de UGT ha remarcado que esta reforma "tiene que tener consenso político y no solo social", ya que "no queremos llegar a un acuerdo con el Gobierno y que finalmente no tenga el respaldo mayoritario del Parlamento".

"Por eso, también le hemos dicho al Gobierno que en paralelo, tiene que implementar un acuerdo político que en estos momentos no existe. Si eso se da, efectivamente, podremos culminar el proceso de reforma de la Seguridad Social, que nos podrá permitir tener la Seguridad Social con una hoja de ruta financieramente en buenas condiciones hasta 2050", ha concluido.