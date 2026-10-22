Aminer presenta el Huelva Mining Summit, nuevo foro de soluciones tecnológicas que se celebrará en 2027

Presentación del Huelva Mining Summit. - AMINER

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación española de minería metálica Aminer ha presentado en el stand de la Junta de Andalucía del MMH 2026 el Huelva Mining Summit, un encuentro profesional pensado para acercar a la industria minera nuevas soluciones tecnológicas, que celebrará su primera edición en la Casa Colón de Huelva los días 27 y 28 de octubre de 2027.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la presentación ha estado a cargo del presidente de Aminer, Enrique Delgado, y ha contado con la participación de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; y el director general de Minería Sostenible y Ciencia de las Materias Primas de la Junta de Andalucía, Jesús Portillo.

Además, ha contado con la presencia de Fernando Araúz de Robles, comisario del MMH 2026; la delegada territorial de Universidad, Industria, Energía e Innovación en Huelva, Lucía Núñez; la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora; y el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad del Consistorio de la capital, Alfonso Castro.

Bajo el lema 'Minería, la industria del futuro', el encuentro reunirá a empresas, administraciones, profesionales y proveedores tecnológicos para abordar los principales retos que afrontan actualmente la minería y otros sectores industriales relacionados.

En este sentido, Enrique Delgado ha explicado que su objetivo es "conectar a quienes tienen necesidades concretas con quienes pueden aportar soluciones". "La minería comparte muchos de sus retos con la metalurgia, la química o la energía, y el Huelva Mining Summit nace para sentarlos en la misma mesa, generar colaboración y contribuir a impulsar el ecosistema minero e industrial de Huelva y Andalucía", ha concluido.

Las jornadas reunirán a visitantes y congresistas profesionales interesados en encontrar respuestas a retos de productividad, seguridad, eficiencia energética, gestión de recursos, automatización, digitalización y descarbonización, y a expositores y patrocinadores con soluciones aplicables a la actividad industrial y minera.

El Huelva Mining Summit está impulsado por Aminer y cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación de Huelva. Asimismo, su celebración en la Casa Colón recupera un espacio estrechamente vinculado con la asociación, que fue la sede del primer foro sectorial de minería que dio lugar al MMH.