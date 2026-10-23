Por Andalucía pide a la Junta que "impida las monterías" en las zonas afectadas por el incendio de Niebla (Huelva)

Ciervo famélico en una zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - IU HUELVA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha registrado una iniciativa en el Parlamento de Andalucía para exigir al Gobierno de la Junta que adopte "medidas urgentes para impedir la celebración de monterías" en los terrenos afectados por el incendio forestal de Niebla, que el pasado mes de agosto arrasó miles de hectáreas de la provincia de Huelva y provocó una "auténtica catástrofe ambiental".

A través de una pregunta parlamentaria con ruego de respuesta escrita, Sánchez Rufo reclama a la Junta de Andalucía que aclare "qué actuaciones tiene previsto poner en marcha para evitar la celebración de estas cacerías", investigar "posibles incumplimientos" de la normativa cinegética y "garantizar la protección" de los animales silvestres que consiguieron sobrevivir al fuego, ha indicado la coalición en una nota.

El parlamentario de Por Andalucía ha subrayado que las consecuencias del incendio "no terminaron cuando se extinguieron las llamas", ya que los animales supervivientes "se enfrentan actualmente a unas condiciones extremadamente difíciles por la falta de alimento, agua y refugio", después de que el fuego destruyera buena parte de su hábitat natural.

En este contexto, Sánchez Rufo considera "absolutamente inadmisible que, mientras personas voluntarias se esfuerzan por alimentar y proteger a los animales supervivientes, se permita organizar monterías para abatirlos en terrenos afectados por el incendio".

El representante de Por Andalucía ha señalado, además, que "la propia Junta de Andalucía ha reconocido oficialmente la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la fauna silvestre tras el incendio", por lo que considera que la Administración autonómica "tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su protección".

En este sentido, ha señalado que la normativa andaluza prohíbe "expresamente" la práctica de la caza durante "los denominados días de fortuna", es decir, aquellas circunstancias "excepcionales", como los incendios forestales, "en las que los animales han perdido sus facultades normales de defensa y se encuentran en una situación de especial indefensión".

"No es aceptable que los animales que lograron escapar de las llamas tengan ahora que enfrentarse a las escopetas ante la pasividad de la Administración autonómica", ha manifestado Sánchez Rufo, quien considera "imprescindible" que la Junta actúe para "evitar que la fauna superviviente sufra nuevas amenazas cuando todavía se encuentra en pleno proceso de recuperación tras la catástrofe".

La iniciativa registrada por el parlamentario de Por Andalucía plantea tres cuestiones: la adopción de medidas urgentes para impedir las monterías en los terrenos afectados por el incendio, la investigación de posibles vulneraciones de la legislación cinegética y la puesta en marcha de actuaciones que garanticen la protección de los animales supervivientes.

Sánchez Rufo considera que la recuperación ambiental de los espacios afectados por el incendio debe incluir "necesariamente" la protección de la fauna silvestre, "especialmente en un momento en el que las consecuencias del fuego siguen comprometiendo la supervivencia de numerosas especies".

Por último, el parlamentario ha reclamado a la Junta de Andalucía que "asuma su responsabilidad" en la recuperación de los ecosistemas afectados y que "garantice" que las actividades cinegéticas "no supongan una amenaza añadida" para unos animales que "ya han sufrido las consecuencias de uno de los incendios forestales más graves registrados este verano en la provincia de Huelva".