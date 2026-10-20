Antonio Ramírez Almanza recibirá el Perejil de Plata 2026 de la Fundación Zenobia-JRJ (Huelva)

El consejo plenario de la Fundación Zenobia-JRJ. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El consejo plenario de la Fundación Zenobia-JRJ aprobó este lunes por unanimidad de todos sus miembros conceder el Perejil de Plata 2026 al poeta y director de casa-museo de Moguer desde 1999 Antonio Ramírez Almanza.

Según ha indicado el Ayuntamiento moguereño en una nota de prensa, el alcalde de Moguer y actual presidente de la Fundación Zenobia-JRJ, Gustavo Cuéllar, propuso al plenario integrado por representantes del consistorio local, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Cátedra Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Huelva, la concesión a Ramírez Almanza del máximo galardón que otorga la institución juanramoniana a quienes se han destacado por su trabajo en favor de la poesía en general, y de la obra de Juan Ramón en particular.

"Durante sus más de 25 años dirigiendo con singular cariño y profesionalidad la casa-museo, Antonio Ramírez se ha destacado por su permanente compromiso con el estudio y la difusión de la figura del poeta de Moguer, desarrollando una ingente tarea que ha ido mucho más allá de lo que demanda la gestión de una institución cultural, al derrochar siempre una pasión, una admiración y una entrega permanentes que merecen sin duda el reconocimiento unánime de la gran familia juanramoniana", ha señalado el alcalde.

En todo este tiempo al frente de la casa-museo, según ha proseguido el primer edil, "Antonio ha impulsado, coordinado y apoyado decenas de proyectos, investigaciones y actividades que han resultado decisivas para mantener viva la memoria del Nobel, acercando su obra a las nuevas generaciones y proyectando su inmenso valor literario más allá de nuestras fronteras, de ahí que se trate sin duda de uno de los 'perejiles' más merecidos de cuantos ha concedido la Fundación a lo largo de su historia".

Por ello, su "valía" al frente de la institución, y su "permanente compromiso profesional y personal" en favor de la causa juanramoniana, son "justamente reconocidos" ahora con el Perejil de Plata cuyo solemne acto de entrega tendrá lugar en el monasterio de Santa Clara de Moguer el próximo 4 de noviembre.