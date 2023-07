Arroyomolinos (Huelva) acoge el viernes la segunda parte del programa cultural Leones en Escena con teatro y circo

HUELVA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras un primer fin de semana plagado de éxitos, con centenares de personas disfrutando de la programación nocturna en las calles y monumentos de Segura de León y Calera de León, el festival de artes escénicas 'Leones en Escena' volverá este próximo fin de semana con su segunda parte, esta vez en los municipios de Arroyomolinos de León (Huelva) y Fuentes de León.

Así, el festival, que este año celebra su segunda edición, se reanudará el viernes 7 de julio en Arroyomolinos de León, en la Sierra de Huelva, con más teatro, circo contemporáneo y teatro de improvisación. El sábado, 8 de julio, será el turno para Fuentes de León con teatro, circo, danza contemporánea y más teatro de improvisación para completar la cerca de veintena de propuestas que forman la programación al completo del festival.

La cita, cuya idea y producción es de Contarte Proyectos, cuenta con la ayuda de los ayuntamientos de los cuatro municipios participantes y con el patrocinio de la Diputación de Badajoz y de Huelva. Su director, Alejandro Aparicio (de Contarte Proyectos) subraya que se trata de un proyecto impulsado por estos cuatro ayuntamientos de dos comunidades autónomas diferentes, que aún conservan y comparten el sobrenombre "de León" debido a que hasta el siglo XIX pertenecieron al Reino de León.

De este sobrenombre surge el leitmotiv del festival, "un rugido, un recuerdo de aquella antigua unión que se recupera en el siglo XXI a través de este proyecto cultural compartido, hoy, por cuatro municipios pertenecientes a dos comunidades autónomas diferentes aunque juntos histórica y geográficamente", indica Aparicio.

Así, con el objetivo de acercar la creación contemporánea a los entornos rurales, esta segunda edición de 'Leones en Escena' ha sumado como sedes a Segura de León y a Calera de León -protagonistas del primer fin de semana del festival-, que se unen a Fuentes de León y a Arroyomolinos de León, que ya participaron en el primer año. Las calles, plazas y algunos de los monumentos de estas localidades son los escenarios de los espectáculos, en el que participan tanto compañías profesionales como entidades amateurs de los propios municipios.

La segunda parte del festival arrancará así este viernes, 7 de julio, en el municipio de la Sierra de Huelva Arroyomolinos de León. Allí se podrá disfrutar de hasta tres piezas de teatro, en formato corto, como la obra 'No me seas excusao' de la Asociación amateur de teatro de Segura de León Arriba el Telón. Destaca el Site Specific 'Habitar el espacio' creado ex profeso para este festival por un profesional junto con vecinas de Arroyomolinos, que se estrenará en la Plaza de la Iglesia de este municipio y que se podrá volver a ver al día siguiente en la Fuente de Cañaveral de Fuentes de León (sábado, 8 de julio).

De su lado, Teatro del Relente repetirá pase de la obra 'Las nueve y cuatro', que ya se pudo ver el fin de semana pasado en Calera de León.

Completan la programación de Arroyomolinos el espectáculo de circo contemporáneo 'Kartoon' de la cía Manu Sinkeli, que también estarán en Fuentes de León al día siguiente, y el show de teatro de improvisación 'Improvocarte show' del grupo Improvocarte.

El festival terminará el sábado 8 de julio en Fuentes de León. La jornada comenzará con una nueva obra de la asociación de teatro Arriba el Telón, esta vez con 'Comedias de escalera'. Repetirá la compañía de circo Manu Sinkeli con 'Kartoon', y de nuevo el Site Specific 'Habitar el espacio', esta vez en la Fuente de Cañaveral del municipio.

Improvocarte hará doblete con su propuesta de improvisación en la Plaza de Toros, mientras que la danza contemporánea correrá a cargo de la compañía 2 Proposiciones Danza Teatro, que recalará en la Plaza Mirasierra de Fuentes de León con 'Perseidas', pieza recién estrenada en el ciclo 'Ahora Danza' de Cádiz.