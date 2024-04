La Asociación Provincial de Librerías de Huelva celebra el Día del Libro con descuentos especiales

HUELVA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Librerías en Huelva, integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), celebrará este martes, 23 de abril, el Día Mundial del Libro sacando la cultura a la calle ofreciendo a los ciudadanos descuentos especiales con tal motivo, según han indicado en una nota.

La Asociación Provincial de Empresarios de Librerías de Huelva han animado a "todos los onubenses" a sumarse a esta celebración visitando las librerías participantes, que sacarán sus mostradores a la calle "en un intento de fomentar el placer de la lectura y promover el amor por la literatura con actividades especiales.

La librerías participantes en esta iniciativa son: Librería Saltés (C/ Ciudad de Arcena, 1), Librería Siglo 21 (Plaza de España, 8), Librería Welba (C/ Concepción, 20), Librería Dorian (C/ Arquitecto Pérez Carasa, 20), Pop Art Comics (C/ Vázquez López, 47), Nekomics (Avda. San Antonio , 18) Baobab (C/ Jesús Nazareno, 17) , Librería Pevidad 8 (C/ Nicolas Orta, 55) y Librería Platero (Avda. de las Fuerzas Armadas esquina C/ Fernández Alvarado, 2).

El Día del Libro se celebra el 23 de abril por ser una fecha simbólica para la literatura universal. Esta fecha fue escogida por la Conferencia General de la Unesco para rendir un homenaje mundial al libro y sus autores, y "alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y destacar la contribución de los creadores al progreso social y cultural", ha remarcado la asociación.