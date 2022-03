AxSí lamenta el ataque a una vecina de Huelva por parte de unos mastines sueltos en las laderas del Conquero

HUELVA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Por Sí Huelva ha mostrado este miércoles su "consternación" tras conocer, "por un vecino", el ataque que ha sufrido una mujer por parte de unos mastines sueltos en las laderas del Conquero a la altura del Colegio Público Príncipe de España. La formación ha indicado en una nota de prensa que la vecina se encuentra "en un estado muy grave", ya que presenta un hombro dislocado y mordiscos en las costillas

Asimismo, ha explicado la formación, otro vecino tuvo que "llamar a la policía hasta en cuatro ocasiones debido a que estos mastines se abalanzaron contra su perra, mientras paseaban por la zona". No obstante, ha aclarado la formación, "los agentes le atendieron por teléfono, pero no acudieron al sitio", de hecho, "también un ciclista tuvo que evitarlos al no ser ya dos mastines, sino cuatro en total".

En este sentido, tras estos incidentes, el coordinador local de AxSí por Huelva, Pablo Luna, ha asegurado que, tras visitar la zona junto a un herpetólogo, que "por la zona rondan dos mastines, uno de ellos suelto y el otro, con una cuerda al cuello en un recinto con vallado natural que parecía un cobertizo para animales. Mismo lugar en el que hace un mes apareció un perro muerto enrollado en tela vaquera".

Por todo ello, la formación ha pedido explicaciones al concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, Luis Albillo, "de por qué la Policía Local ni se personó ni ha retirado estos mastines en pro de la seguridad ciudadana tal y como marca la normativa", algo que, a juicio de la formación, podría haber evitado "el salvaje ataque que ha recibido esta vecina de Huelva".