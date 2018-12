Ayuntamiento de El Campillo (Huelva) pide respeto para sus vecinos y remarca que es un pueblo "solidario y tranquilo"

Publicado 21/12/2018 17:40:12 CET

EL CAMPILLO (HUELVA), 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Susana Rivas, alcaldesa de El Campillo (Huelva), --donde apareció el cadáver de Laura Luelmo, la joven profesora zamorana que residía desde hace poco tiempo en la localidad y también el autor confeso del crimen--, ha remarcado este viernes que el municipio es "un pueblo solidario y generoso donde se respira tranquilidad todos los días del año", por lo que ha pedido respeto para El Campillo y sus vecinos.

"Un pueblo, que no ha cometido ningún delito y por tanto, no es responsable bajo ningún concepto de los hechos provocados por un asesino al que ni siquiera conocemos porque apenas ha parado por aquí y de cuyos antecedentes penales no teníamos información alguna", ha subrayado en un comunicado la regidora local.

Por ello, "frente a la imagen distorsionada e irreal" que en las redes sociales se da sobre del municipio y sus vecinos, el Ayuntamiento de El Campillo ha decidido, mediante este comunicado, "pedir respeto y el cese de estas manifestaciones de odio y escarnio que no han dejado de repetirse en los últimos días".

Así, "después de vivir toda esta pesadilla de la que sin duda no

despertaremos nunca, solo nos queda una vez más, manifestar nuestro

apoyo y solidaridad a la familia de Laura, agradecer sus palabras de aliento y atesorar en nuestro recuerdo la imagen de un pueblo volcado en una búsqueda, llorando una pérdida desde el dolor más insoportable y unidos en el respeto y el duelo", prosigue la alcaldesa.

De este modo, "solo esperamos que a partir de ahora se desarrollen las medidas y reformas legales oportunas para que nadie más tenga que pasar por el sufrimiento que hemos vivido los vecinos y vecinas de El Campillo estos últimos días", concluye el comunicado.