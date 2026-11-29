Archivo - La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente del Club Deportivo de Técnicos Al-Ándalus, Antonio Gallardo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente del Club Deportivo de Técnicos Al-Ándalus, Antonio Gallardo, han firmado un convenio de colaboración para impulsar el proyecto deportivo de su nueva sección de baloncesto para la presente temporada, dentro de su proceso de crecimiento deportivo, social y organizativo.

La colaboración con el Ayuntamiento, suscrita a través de Huelva Deporte, permitirá que toda la nueva sección nazca sobre unas bases sólidas y que diferentes colectivos encuentren en el baloncesto "una oportunidad para competir, formarse, convivir y representar a Huelva", ha destacado el Consistorio en una nota.

Durante el encuentro, que también ha contado con la presencia de la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, la primera edil ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con los clubes deportivos onubenses y el fomento de la práctica deportiva "como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y llevar el nombre de Huelva".

En este sentido, Pilar Miranda ha destacado que "el Club Al-Ándalus representa muy bien todo lo que queremos promover a través del deporte: formación, esfuerzo, competición, inclusión y promoción de Huelva".

La regidora ha subrayado "el crecimiento que ha experimentado del Club Deportivo de Técnicos Al-Ándalus, al que con este convenio queremos ayudar promoviendo el deporte femenino e inclusivo para seguir avanzando hacia una práctica deportiva cada vez más igualitaria, donde las niñas y las mujeres encuentren referentes, oportunidades y espacios para desarrollarse plenamente".

Del mismo modo, ha continuado la primera edil, "creemos firmemente en un deporte accesible para todos, capaz de derribar barreras y de convertirse en una herramienta de integración y participación para las personas con discapacidad".

Por su parte, el presidente del Club Deportivo de Técnicos Al-Ándalus, Antonio Gallardo, explicado que entre los principales objetivos del club para la temporada 2026/27, a los que contribuirá la firma del acuerdo, está el de "consolidar al equipo femenino de N1 en Huelva capital y promover la participación de la mujer en el deporte federado", además de "ofrecer continuidad deportiva a las familias procedentes de la cantera del antiguo Club Baloncesto Enrique Benítez, y desarrollar una estructura de cantera accesible y estable".

"Pretendemos también incorporar -ha agregado- un proyecto sénior masculino mediante la colaboración con otras entidades deportivas de la ciudad, y otro de personas con discapacidad intelectual, además de representar a Huelva en competiciones provinciales y autonómicas y vincular el baloncesto con valores de igualdad, formación, convivencia e inclusión", ha explicado Gallardo.

El Proyecto de Baloncesto Al-Ándalus nace con la finalidad de construir una estructura deportiva estable en Huelva que ofrezca oportunidades de práctica y competición a mujeres, hombres, menores y personas con discapacidad intelectual.

El proyecto se encuentra planteado sobre cuatro líneas de actuación: el proyecto del equipo femenino de Liga Nacional N1, ya en competición, la creación de una estructura de cantera y la incorporación de un equipo masculino sénior y de un equipo de baloncesto para personas con discapacidad intelectual, estos tres últimos en fase de planificación y formalización.

El equipo femenino de N1, encabezado por Pedro Vadillo, entrenador nacional con trayectoria en competiciones FEB, Liga EBA y categorías de formación, es el principal referente competitivo y de visibilidad de la nueva sección de baloncesto.

Según ha señalado el Ayuntamiento, su participación permitirá que la ciudad de Huelva mantenga representación en una competición autonómica femenina y que jugadoras de la capital y de la provincia dispongan de un proyecto estable en el que continuar su trayectoria deportiva.

ÉXITOS DEPORTIVOS

El Club Deportivo de Técnicos Al-Ándalus es una entidad deportiva sin ánimo de lucro fundada en Huelva en el año 2019, con el objetivo de promover la práctica deportiva desde una perspectiva formativa, social e inclusiva.

La entidad comenzó su actividad con dos equipos de fútbol sala y, desde entonces, ha experimentado un crecimiento continuado hasta consolidar una estructura formada por diez equipos federados, desde las primeras categorías de formación hasta los equipos sénior, a los que se une desde esta campaña la sección de baloncesto.

Durante la temporada 2025/2026, el club contó con 142 licencias en la Real Federación Andaluza de Fútbol y 15 licencias vinculadas a la Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.

El club ha ido creciendo cada temporada, acumulando títulos, ascensos y participaciones destacadas en competiciones provinciales, autonómicas y nacionales, destacando en 2025/26 el ascenso del equipo juvenil a 1ª Andaluza de Fútbol Sala, así como varios títulos de la Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Fanddi) y de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (Feddi).

La actividad de Al-Ándalus se articula actualmente en torno a cuatro grandes áreas, base y formación de cantera, deporte federado y de competición, promoción del deporte femenino y deporte inclusivo para personas con discapacidad intelectual.

Asimismo, el club colabora con el Ayuntamiento de Huelva en el desarrollo y coordinación de programas deportivos municipales que durante la última temporada atendieron a más de un millar de participantes en diferentes barriadas, centros educativos, asociaciones e instalaciones deportivas de la ciudad.

Uno de los proyectos más representativos de la entidad es el programa de Otras Capacidades, que ha conseguido tres Campeonatos de España consecutivos y que combina la práctica deportiva con acciones de participación social e inclusión laboral.