Ayuntamiento de Huelva, hosteleros y vecinos evalúan la ordenanza de veladores

Comisión de Seguimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y otros Elementos Anexos en el Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha convocado la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con Terrazas y otros Elementos Anexos para abordar distintas cuestiones relacionadas con la aplicación de esta normativa, la cual entró en vigor de forma definitiva en diciembre de 2025, tras finalizar el periodo de adaptación establecido desde su aprobación, en junio del mismo año.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, concretamente, esta comisión constituye un espacio de seguimiento en el que están representados distintos ámbitos relacionados con la instalación y el funcionamiento de las terrazas en la vía pública.

Así, el encuentro ha contado con la participación de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que ha presidido la reunión; el teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias; el concejal de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Alfonso Castro; y la concejala de Turismo y Comercio, Sonia Márquez.

También han asistido por parte de la Policía Local, Juan Antonio Arillo, en representación del área de Seguridad Ciudadana; por parte de las asociaciones y entidades del sector hostelero, Rafael Barba y Francisco Martín; en representación de las asociaciones vecinales, María Luisa Domínguez Burgos y Remedios Ramírez Sevillano, además de personal técnico municipal.

En este marco, la reunión ha permitido abordar aspectos vinculados a la aplicación de la ordenanza y a las condiciones que deben cumplir los establecimientos, así como mantener abiertos los canales de comunicación entre todas las partes implicadas, facilitando el seguimiento de la ordenanza y contribuyendo a resolver las posibles dificultades que se hayan detectado desde su aplicación.

Durante la Comisión, la alcaldesa ha destacado la "importancia" de la colaboración entre los distintos sectores "para garantizar que la normativa responda a las necesidades de la ciudad". "Tras un proceso de diálogo y escucha, en el que participaron hosteleros, vecinos, técnicos municipales y Policía Local, nació esta norma para compatibilizar el derecho al descanso de los vecinos, la actividad económica de los establecimientos hosteleros y el uso ordenado del espacio público, y hoy estamos aquí precisamente para continuar con ese diálogo iniciado y poder ver el estado en el que nos encontramos".

Hay que recordar que la normativa regula la ocupación de estos espacios atendiendo a cuestiones como la superficie autorizada, la distribución del mobiliario, la circulación peatonal, la accesibilidad, la seguridad y el respeto a las condiciones de convivencia en el entorno de los establecimientos. Su aplicación afecta tanto a la actividad hostelera como al uso compartido de calles y plazas por parte de residentes, peatones y usuarios de los espacios públicos.

Entre los requisitos recogidos en la ordenanza se encuentra la "necesidad" de mantener libres los itinerarios peatonales y garantizar el acceso a garajes, paradas de transporte público, carriles bici y vías de paso para vehículos de emergencia. La regulación contempla, con carácter general, una anchura libre de 1,80 metros para el tránsito peatonal y establece condiciones específicas para preservar los accesos y la movilidad en función de las características de cada espacio.

La normativa también establece criterios para determinar la superficie ocupable por las terrazas, su ubicación y la distribución del espacio disponible cuando existen varios establecimientos en una misma zona. Como regla general, las instalaciones deben situarse frente a la fachada del establecimiento correspondiente, salvo los supuestos contemplados en la ordenanza, y la ocupación debe ajustarse a la autorización municipal y a las condiciones aplicables en cada emplazamiento.

Otro de los ámbitos regulados es el horario de funcionamiento de las terrazas. La ordenanza establece, para las instalaciones sin elementos musicales o audiovisuales, un horario máximo hasta la una de la madrugada entre junio y septiembre y hasta las doce de la noche durante el resto del año. Asimismo, contempla condiciones específicas para los establecimientos que disponen de equipos de música o amplificación, que deben permanecer apagados durante el uso de la vía pública cuando así lo exige la normativa.

La regulación incorpora igualmente disposiciones relativas a la prevención de molestias por ruido, la retirada del mobiliario una vez finalizado el horario autorizado y la delimitación de las superficies concedidas. Estas condiciones se enmarcan en el objetivo regulatorio de compatibilizar el uso hostelero de las terrazas con la movilidad, la seguridad, el descanso vecinal y el tránsito ordinario por los espacios públicos.

La ordenanza entró en vigor el 13 de diciembre de 2025, una vez concluido el periodo de seis meses previsto para facilitar la adaptación a sus requisitos. Antes de su aplicación efectiva, se desarrollaron acciones informativas dirigidas al sector hostelero para dar a conocer las condiciones de funcionamiento, los requisitos técnicos y los procedimientos relacionados con las autorizaciones.