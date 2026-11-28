Instalación de la nueva iluminación en Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado este sábado 28 que, en el marco del nuevo contrato integral de eficiencia energética, ya se han recibido las primeras 1.500 luminarias LED, al tiempo que en la pasada semana comenzaron los trabajos de sustitución en las calles Julio Caro Barora, Víctor Fuentes Casas, Villa de Madrid y José Luis García Palacios.

Según ha precisado el Consistorio onubense en una nota, la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha destacado que "la llegada de estas primeras 1.500 luminarias nos permite seguir avanzando en la modernización de las instalaciones de alumbrado público, dentro de una actuación que va a tener alcance en toda la ciudad. Estamos hablando de una renovación progresiva que permitirá reducir considerablemente el consumo eléctrico, mejorar la calidad de la iluminación y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible".

Asimismo, Ponce ha explicado que "el cambio a tecnología LED no consiste únicamente en sustituir unas lámparas por otras, sino en adaptar el alumbrado a las necesidades reales de cada espacio, con equipos más eficientes, una distribución de la luz más adecuada y sistemas que permitirán regular su funcionamiento. Todo ello redundará en un menor consumo, menos emisiones y una reducción de los costes de mantenimiento".

Tras las primeras intervenciones en las calles Julio Caro Baroja, Víctor Fuentes Casas, Villa de Madrid y José Luis García Palacios, los trabajos continuarán durante los próximos meses. Está previsto que hasta marzo la sustitución de luminarias llegue a las avenidas de Andalucía, Costa de la Luz e Italia; Manuel Siurot y San Sebastián; y espacios públicos como el parque de La Florida, el parque Francisco Rocataliata, el parque Juan Duque y el parque Zafra.

Además, el calendario contempla el Paseo de la Glorieta, la plaza del Titán, las plazas de La Joya y Zafra, las plazas de Berrocal y Moguer, Cañaveral de León y Castaño del Robledo, Juan Saldaña, Santa Marta-Diocesano, Amparo Correa, Pintor y Vivas, así como las plazas de La Marina, Misericordia, Las Carretas, Houston, Marcelino Champagnat, Galaroza y Tierra, Agua, Fuego y Aire. También se actuará en la calle José Fariña y en el aparcamiento del antiguo Mercado del Carmen.

Así, la renovación alcanzará distintas glorietas y rotondas de la ciudad, en concreto, avenida del Molino con Paseo de la Glorieta, avenida Costa de la Luz con Paseo Marítimo, Bomberos, El Burro, El Papa, José Luis García Palacios, Juan Ramón Jiménez y Los Litris, además del entorno del Estadio Colombino.

En concreto, la Administración local ha señalado que la implantación de tecnología LED constituye "una de las principales actuaciones del nuevo contrato integral de eficiencia energética adjudicado por el Ayuntamiento", que contempla una inversión global de 71,4 millones de euros durante doce años "para la gestión, mantenimiento y renovación de las instalaciones eléctricas y térmicas municipales".

En el ámbito del alumbrado público, la renovación de las luminarias y la incorporación de sistemas de telegestión permitirán alcanzar una reducción del consumo energético de hasta el 70 por ciento, "adaptando los niveles de iluminación a las necesidades de cada espacio y momento".

Además del ahorro económico y energético, los nuevos equipos ofrecen una mayor vida útil y requieren menos intervenciones de mantenimiento. Su diseño "permite dirigir mejor la luz hacia las zonas que necesitan iluminación, reduciendo las pérdidas de flujo luminoso y contribuyendo a limitar la contaminación lumínica".

En suma, esta actuación se enmarca en la estrategia municipal de modernización de las infraestructuras urbanas y eficiencia energética, con la que el Ayuntamiento "busca reducir el impacto ambiental de los servicios públicos y mejorar la calidad de los espacios urbanos".