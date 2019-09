El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) discrepa de la Fiscalía y pide "la pena máxima para autor de las puñaladas"

Publicado 21/08/2019 20:57:39 CET

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha mostrado este miércoles su "completa disconformidad" con los postulados de la Fiscalía en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva contra los tres acusados por el apuñalamiento del subinspector jefe de la Policía Local de dicho municipio en el marco de un dispositivo contra la venta ambulante ilegal en la playa. Mientras los tres acusados han reconocido los hechos que les imputaba el Ministerio Fiscal y tal instancia ha apostado por una atenuante de reparación del daño y pide tener en cuenta que el principal acusado sufre una minusvalía reconocida, el Consistorio reclama "la pena máxima para el autor de las puñaladas".

Para el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento puntaumbrieño, Alejandro Rodríguez, "no se entiende que la Fiscalía llegue a un acuerdo con la defensa para que el vendedor ilegal autor del apuñalamiento no entre en la cárcel", toda vez que la Fiscalía ha rebajado su petición de pena para este hombre y ha solicitado dos años de prisión por el delito de lesiones en concurso ideal con el atentado a agente de la autoridad, así como por cada uno de los delitos leves de lesiones la pena de un mes de multa a razón de tres euros diarios.

No obstante, el edil ha indicado su "confianza y esperanza en que el juez acepte la petición realizada por la acusación particular y que lo condene a la máxima pena solicitada".

El concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que no comprende "el criterio del Ministerio Fiscal, que no debería haber dejado sola a la acusación particular en la petición de prisión". De hecho, Alejandro Rodríguez ha indicado que "gracias a la acusación particular, por cierto abonada por el Ayuntamiento, el vendedor ilegal está ahora en la cárcel".

Del mismo modo, el responsable de la Policía Local puntaumbrieña ha indicado el "apoyo total del Ayuntamiento a los agentes" y ha asegurado que su respaldo para "llegar hasta el final en términos procesales".

Alejandro Rodríguez ha insistido que espera "que se haga justicia y que las actuaciones de las fuerzas de orden público estén respaldadas porque una pena de dos años, eludiendo la prisión, no ayuda a proteger a los agentes cuando estén realizando sus funciones". Asimismo ha agradecido "al bañista que grabó el vídeo donde se demuestra el apuñalamiento porque gracias a él ha habido juicio".