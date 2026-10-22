Berrocal (Huelva) celebra el sábado un jornada para reclamar ayudas tras el incendio que arrasó el 95% de su término

Cartel de la jornada reivindicativa, festiva y cultural 'Berrocal se planta'. - AYUNTAMIENTO DE BERROCAL

BERROCAL (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El municipio onubense de Berrocal acogerá este próximo sábado, 24 de octubre, la jornada reivindicativa, festiva y cultural 'Berrocal se planta', una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y diversos colectivos locales para recordar el grave incendio originado el pasado 6 de agosto en Niebla --que arrasó casi el 95 por ciento de la superficie berrocaleña--, exigir ayudas para la zona y proyectar la recuperación del entorno natural.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la programación arrancará a las 11,30 horas con un acto institucional de homenaje a la localidad vecina de Zalamea la Real en reconocimiento a su apoyo durante la emergencia. Posteriormente, el escritor de Minas de Riotinto Juan Cobos Wilkins procederá a la lectura de un manifiesto, tras lo cual se celebrará una manifestación y la plantación de un árbol conmemorativo como símbolo de la voluntad de reconstrucción del territorio.

El bloque cultural dará comienzo a las 13,30 horas con una ruta poética, sesiones de dibujo y pintura al aire libre y un safari fotográfico. Asimismo, entre las 14,00 y las 22,00 horas se desarrollará un maratón de actuaciones musicales que contará con las intervenciones de Yolanda Gaya y Manuel L. Delgado, Regina y Javier Flores, Cantareiras de la Sierra, Cristian de Moret, Manu Lozano, Detergente Líquido, South Corner, La la leche y Miarma Warriors.

La oferta se completará a partir de las 15,30 horas con una intervención de arte urbano en directo a cargo del artista Wild Welva, así como con cuentacuentos y talleres infantiles desde las 17,00 horas.

El evento, cuyo cartel anunciador ha sido diseñado por la artista onubense Ana Baldallo, dispondrá también de un servicio de ambigú con comida y bebida para vecinos y visitantes.